Giá heo bật tăng 36% lên 65.000 đồng/kg do cung suy giảm, “đại gia” chăn nuôi công nghệ cao hưởng lợi

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá heo hơi trong nước đã tăng từ vùng đáy 48.000 đồng/kg lên khoảng 65.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 36%. Diễn biến này xuất hiện sau giai đoạn bán tháo trong suốt thời gian dài khi nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lo ngại dịch tả heo châu Phi (ASF) bùng phát.

Nguồn cung hiện chịu sức ép kép. Thứ nhất, ASF khiến tổng đàn trên thị trường thu hẹp đáng kể, trong khi chu kỳ tái đàn cần 4-6 tháng mới ổn định. Thứ hai, mưa lũ gần đây gây thiệt hại ở một số địa phương, làm đứt gãy cục bộ việc vận chuyển và bán heo đúng lúc nhu cầu tiêu thụ thịt tăng. Hệ quả là thị trường nhanh chóng phản ánh lại rủi ro cung ứng, kéo giá heo hơi đi lên trên diện rộng.

Xét theo chu kỳ lịch sử, giá thường bật tăng mạnh sau khi giảm sâu vì dịch bệnh; năm nay bức tranh đó lặp lại trong bối cảnh cung sụt giảm và cầu cuối năm tăng mạnh, đặc biệt giai đoạn cao điểm tiêu thụ trước Tết.

Tình hình dịch bệnh ASF vẫn diễn biến phức tạp

Số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy chỉ riêng 11 tháng qua, cả nước ghi nhận khoảng 2.495 ổ ASF tại 34 địa phương, buộc phải tiêu hủy khoảng 1,23 triệu con; riêng tháng 11 có 402 ổ dịch ở 31 tỉnh - mức tiêu hủy lớn nhất từng ghi nhận đối với dịch này. Nguyên nhân lây lan nhanh chủ yếu đến từ khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi khử trùng và kiểm soát phương tiện ra/vào chuồng trại còn lỏng lẻo.

Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện cho virus tồn tại; cơ quan thú y cũng ghi nhận xuất hiện chủng độc lực cao hơn, làm tăng độ khó trong kiểm soát.

Quá trình tái đàn vì vậy diễn ra không đồng đều, một số tỉnh phục hồi tương đối nhanh nhưng miền Trung vẫn bị gián đoạn do mưa lũ, quy mô chăn nuôi thu hẹp.

Doanh nghiệp chăn nuôi heo hưởng lợi

Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, vận hành theo mô hình khép kín và an toàn sinh học cao, đang trở thành “neo” ổn định nguồn cung.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) hiện có tổng đàn trên 800.000 con, trong đó đàn nái khoảng 85.000 con (nhóm dẫn đầu thị trường theo báo cáo của CTCK VietCap). BAF áp dụng chuỗi Feed–Farm–Food và quy trình an toàn sinh học tiên tiến, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. Trong năm 2025, BAF liên tục mở rộng quy mô đàn bằng việc đưa vào vận hành thêm 8 trang trại mới nâng số lượng trang trại đang vận hành lên con số 48, tập trung tại Tây Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình…

Theo thông tin từ phía Công ty, hiện đang đang xây dựng và chuẩn bị đưa vào vận hành theo tiến độ thêm 18 trang trại hiện đại. Ngoài ra, BAF đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Muyuan – tập đoàn chăn nuôi số 1 Trung Quốc – để phát triển “chung cư chăn nuôi” cao tầng tại Tây Ninh, quy mô dự kiến 64.000 nái và 1,6 triệu heo thịt/năm; BAF định hướng bán ra 10 triệu heo vào năm 2030.

Dabaco (DBC) cũng đang triển khai chuỗi giá trị Feed–Farm–Food–Future, đầu tư mở rộng nhà máy thức ăn, viện vaccine và các trang trại công nghệ cao tại nhiều tỉnh, đặt mục tiêu khoảng 80.000 nái cơ bản và hơn 2 triệu heo thịt/năm trước 2028.

Triển vọng giá trong các tháng cuối năm tiếp tục nghiêng về xu hướng tăng khi cầu Tết lên cao, trong khi nguồn cung vừa chịu tổn thương bởi ASF, vừa bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng cho rằng giá heo hơi có thể tăng hơn nữa trong thời gian tới vì nguồn cung bị thiệt hại nhiều bởi lũ lụt. Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cảnh báo nếu không điều tiết nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ nội địa, ngành chăn nuôi có thể bước vào chu kỳ khủng hoảng mới. Ông đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ hợp lý và tăng truyền thông về an toàn thực phẩm để khôi phục niềm tin người tiêu dùng.