Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index "rũ bùn đứng dậy", tăng hơn 33 điểm

16-12-2025 - 16:41 PM | Thị trường chứng khoán

Sau nhịp "test" đáy thành công vào phiên sáng, dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường trong phiên chiều 16-12 đã kích hoạt đà tăng bùng nổ

Nếu như phiên 15-12 là liều thuốc "cầm máu", thì phiên giao dịch ngày 16-12 chính là cú hích tinh thần mạnh mẽ nhất cho nhà đầu tư. Mở cửa với sự thận trọng, chỉ số có lúc nhúng sâu về vùng 1.629 điểm để kiểm định lực cầu. Tại đây, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc quyết liệt, tạo nên thế trận "đảo chiều" ngoạn mục vào phiên chiều.

- Ảnh 1.

Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường trong phiên chiều 16-12 đã kích hoạt đà tăng bùng nổ

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng vọt 33,17 điểm (tương đương 2,02%), đóng cửa tại mức cao gần nhất ngày là 1.679,18 điểm. Sắc xanh lan tỏa rộng khắp với 253 mã tăng, áp đảo hoàn toàn 66 mã giảm.

Tâm điểm của sự hưng phấn gọi tên nhóm chứng khoán. Với tính chất nhạy bén thị trường, nhóm này đã tím trần hàng loạt, báo hiệu niềm tin đã trở lại. VND (VNDirect) tăng kịch trần 6,8%, SSI tăng sát trần 6,5%, SHS tăng 5,4%, VIX tăng 5%.

Song hành cùng chứng khoán, nhóm bất động sản - những "nạn nhân" của đợt bán tháo trước - cũng có màn "trả điểm" sòng phẳng. CEO tăng kịch trần 9,6%, CII lộ trần 6,8%. Các mã như DXG (+5,8%), DIG (+2,9%) đều bật tăng mạnh mẽ. Ở nhóm trụ, VHM phục hồi 2,7%, trong khi VIC đứng giá tham chiếu sau chuỗi ngày biến động.

Trong rổ VN30 (tăng tới 40 điểm), ngôi sao sáng nhất là HDB (HDBank) khi đóng cửa trong sắc tím (tăng trần 7%). Sự lan tỏa từ HDB đã kéo theo LPB (+3,9%), TCB (+3,1%), MBB (+2,9%) đồng loạt khởi sắc. Tuy nhiên, "anh cả" VCB vẫn khá chậm chạp khi chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Thanh khoản thị trường đã cải thiện rõ rệt so với phiên hôm qua, với tổng giá trị giao dịch đạt 24.450 tỉ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền lớn đã chấp nhận giải ngân ở vùng giá cao hơn thay vì chỉ chờ đợi giá sàn.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại. Sau chuỗi ngày bán ròng ngàn tỉ, hôm nay họ giao dịch rất cân bằng với giá trị bán ròng không đáng kể (chỉ -5,81 tỉ đồng). Việc áp lực cung ngoại suy giảm mạnh là điều kiện tiên quyết để thị trường trong nước tự tin hồi phục.

Giới phân tích đánh giá phiên hồi phục kỹ thuật với biên độ lớn và thanh khoản gia tăng là tín hiệu xác nhận vùng 1.630 điểm là đáy ngắn hạn vững chắc. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ cần thêm các nhịp tích lũy để hấp thụ lượng hàng kẹp ở vùng 1.700 điểm trước khi nghĩ đến việc chinh phục đỉnh cũ.


Theo AI - V.Vinh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á sau khi "đánh rơi" hơn 100 điểm

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á sau khi "đánh rơi" hơn 100 điểm Nổi bật

Bách Hóa Xanh thần tốc mở mới hơn 150 cửa hàng sau một tháng rưỡi, ông Nguyễn Đức Tài tìm đúng công thức Bắc tiến?

Bách Hóa Xanh thần tốc mở mới hơn 150 cửa hàng sau một tháng rưỡi, ông Nguyễn Đức Tài tìm đúng công thức Bắc tiến? Nổi bật

Xuất khẩu âm nhạc Việt: Liên minh YeaH1 - Sony Music mở “đường băng” toàn cầu

Xuất khẩu âm nhạc Việt: Liên minh YeaH1 - Sony Music mở “đường băng” toàn cầu

16:40 , 16/12/2025
Khối ngoại "quay xe" bán ròng phiên VN-Index bùng nổ, ngược chiều tung hơn trăm tỷ gom một mã chứng khoán

Khối ngoại "quay xe" bán ròng phiên VN-Index bùng nổ, ngược chiều tung hơn trăm tỷ gom một mã chứng khoán

15:45 , 16/12/2025
Thanh niên 33 tuổi cầm đầu dự án "ma", lừa sạch 2.000 tỷ đồng: Công an Đà Nẵng phát thông báo khẩn tới các bị hại

Thanh niên 33 tuổi cầm đầu dự án "ma", lừa sạch 2.000 tỷ đồng: Công an Đà Nẵng phát thông báo khẩn tới các bị hại

15:19 , 16/12/2025
Hóa Chất Đức Giang làm sao thế?

Hóa Chất Đức Giang làm sao thế?

15:07 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên