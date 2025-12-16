VN-Index "rũ bùn đứng dậy", tăng hơn 33 điểm

Nếu như phiên 15-12 là liều thuốc "cầm máu", thì phiên giao dịch ngày 16-12 chính là cú hích tinh thần mạnh mẽ nhất cho nhà đầu tư. Mở cửa với sự thận trọng, chỉ số có lúc nhúng sâu về vùng 1.629 điểm để kiểm định lực cầu. Tại đây, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc quyết liệt, tạo nên thế trận "đảo chiều" ngoạn mục vào phiên chiều.



Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường trong phiên chiều 16-12 đã kích hoạt đà tăng bùng nổ

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng vọt 33,17 điểm (tương đương 2,02%), đóng cửa tại mức cao gần nhất ngày là 1.679,18 điểm. Sắc xanh lan tỏa rộng khắp với 253 mã tăng, áp đảo hoàn toàn 66 mã giảm.

Tâm điểm của sự hưng phấn gọi tên nhóm chứng khoán. Với tính chất nhạy bén thị trường, nhóm này đã tím trần hàng loạt, báo hiệu niềm tin đã trở lại. VND (VNDirect) tăng kịch trần 6,8%, SSI tăng sát trần 6,5%, SHS tăng 5,4%, VIX tăng 5%.

Song hành cùng chứng khoán, nhóm bất động sản - những "nạn nhân" của đợt bán tháo trước - cũng có màn "trả điểm" sòng phẳng. CEO tăng kịch trần 9,6%, CII lộ trần 6,8%. Các mã như DXG (+5,8%), DIG (+2,9%) đều bật tăng mạnh mẽ. Ở nhóm trụ, VHM phục hồi 2,7%, trong khi VIC đứng giá tham chiếu sau chuỗi ngày biến động.

Trong rổ VN30 (tăng tới 40 điểm), ngôi sao sáng nhất là HDB (HDBank) khi đóng cửa trong sắc tím (tăng trần 7%). Sự lan tỏa từ HDB đã kéo theo LPB (+3,9%), TCB (+3,1%), MBB (+2,9%) đồng loạt khởi sắc. Tuy nhiên, "anh cả" VCB vẫn khá chậm chạp khi chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Thanh khoản thị trường đã cải thiện rõ rệt so với phiên hôm qua, với tổng giá trị giao dịch đạt 24.450 tỉ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền lớn đã chấp nhận giải ngân ở vùng giá cao hơn thay vì chỉ chờ đợi giá sàn.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại. Sau chuỗi ngày bán ròng ngàn tỉ, hôm nay họ giao dịch rất cân bằng với giá trị bán ròng không đáng kể (chỉ -5,81 tỉ đồng). Việc áp lực cung ngoại suy giảm mạnh là điều kiện tiên quyết để thị trường trong nước tự tin hồi phục.

Giới phân tích đánh giá phiên hồi phục kỹ thuật với biên độ lớn và thanh khoản gia tăng là tín hiệu xác nhận vùng 1.630 điểm là đáy ngắn hạn vững chắc. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ cần thêm các nhịp tích lũy để hấp thụ lượng hàng kẹp ở vùng 1.700 điểm trước khi nghĩ đến việc chinh phục đỉnh cũ.

