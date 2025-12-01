Bách Hóa Xanh thần tốc mở mới hơn 150 cửa hàng sau một tháng rưỡi, ông Nguyễn Đức Tài tìm đúng công thức Bắc tiến?

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh (BHX) hiện có đến 2.525 cửa hàng, con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi kể từ cuối tháng 10, BHX đã mở thêm 155 cửa hàng, chủ yếu tại khu vực tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên.

Luỹ kế từ đầu năm, chuỗi bán lẻ thực phẩm thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) của ông Nguyễn Đức Tài đã mở mới tổng cộng 755 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 600 cửa hàng đề ra hồi đầu năm.﻿

Chia sẻ tại buổi họp nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG cho biết, BHX chọn Ninh Bình làm bàn đạp để Bắc tiến bởi đây là thị trường gần với Thanh Hóa đã triển khai, thuận tiện cho các hoạt động phân phối. Tuy nhiên, Miền Bắc là thị trường mới, MWG sẽ mở rộng thận trọng thăm dò, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo.

Ông Linh đánh giá hoạt động logistics ở miền Trung với dải đất dài là phức tạp hơn, song hiện tại đã triển khai được. Tổng Giám đốc MWG tự tin về hoạt động logistics ở miền Bắc sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi có lợi thế về hệ thống chuỗi kinh doanh ở tất cả các vùng.

Thời điểm đó, lãnh đạo MWG cho biết sẽ mở rộng thận trọng thăm dò do miền Bắc là thị trường mới, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, tốc độ mở cửa hàng chóng mặt của BHX thời gian gần đây có thể là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp bán lẻ này đã tìm đúng công thức để chiếm lĩnh thị phần tại miền Bắc.

Tổng Giám đốc MWG đánh giá, xu hướng đang chuyển dịch từ kênh truyền thống sang hiện đại, là cơ hội cho BHX mở mới và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn thời gian tới. “Năm 2026, BHX chưa có kế hoạch cụ thể nhưng việc mở mới là đương nhiên, không dưới số cửa hàng đã mở năm 2025 , ông Linh cho biết con số 1.000 cửa hàng trong năm tới là khả thi nhưng sẽ xem xét lại cụ thể.

Về kết quả kinh doanh, Tổng Giám đốc MWG cho biết, mặc dù doanh thu chưa đạt nhưng lợi nhuận BHX khá ổn, lãi khoảng 200 tỷ trong quý 3, đồng thời khẳng định lợi nhuận của BHX năm nay không dưới 600 tỷ đồng.

Trước lo ngại của nhà đầu tư về việc BHX không kịp xóa lỗ lũy kế để IPO vào năm 2028, ông Linh xác nhận IPO là mục tiêu nhưng thời điểm sẽ tính toán kỹ lưỡng. Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để niêm yết thì phải làm sao để xóa được toàn bộ phần lỗ lũy kế. Đây là một mục tiêu thách thức nhưng vẫn hoàn toàn khả thi.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Mirae Asset đánh giá mô hình vận hành tại miền Nam tiếp tục cho thấy sự cải thiện hiệu quả. Đây là kết quả của việc các cửa hàng bước qua giai đoạn đầu tư và tận dụng hiệu quả tối ưu chi phí, kết hợp với đòn bẩy chi phí cố định khi doanh thu duy trì tăng trưởng ổn định. Sau khi nhu cầu thực phẩm bình thường hóa từ 2022, BHX vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao một chữ số đến hai chữ số thấp, giúp lợi nhuận cải thiện dần theo thời gian.

MWG kỳ vọng doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng từ 2,1 đến 2,5 tỷ đồng mỗi tháng, nhưng Mirae Asset thận trọng hơn khi dự báo mức 1,7 tỷ đồng trong 2025, tăng lên 1,8/1,9 tỷ đồng trong 2026F/2027F.

Dự báo phản ánh sự pha loãng từ các cửa hàng mới, dù được hỗ trợ phần nào bởi thói quen mua sắm ổn định của người tiêu dùng khu vực Bắc so với miền Trung, nơi WinMart đã hình thành hệ thống khách hàng lớn. Tốc độ mở rộng nhanh đồng nghĩa áp lực lên lợi nhuận vẫn còn.

Mirae Asset cho rằng thời điểm hợp lý nhất để BHX chứng minh khả năng lợi nhuận bền vững sẽ rơi vào 2027–28F, khi mạng lưới mới dần ổn định, cấu trúc chi phí được cố định và tăng trưởng doanh thu tăng lên đủ để hấp thụ chi phí cố định.