Năm điểm nhấn ngành Chứng khoán 2025

Chiều ngày 15/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN, ban Lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) cùng các công chức, viên chức UBCKNN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng từ biến động chính trị, kinh tế quốc tế, nhưng nhờ sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, các chính sách nhất quán của Chính phủ, Bộ Tài chính và nỗ lực triển khai các cải cách, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ từ cơ quan quản lý, TTCK Việt Nam tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực so với các thị trường trong khu vực. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận dấu mốc quan trọng khi FTSE Russel chính thức công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trong năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác hoàn thiện khung phổ pháp lý, chính sách cho thị trường được triển khai quyết liệt với 2 Nghị định, 1 Nghị quyết, 7 Thông tư và 3 đề án lớn được ban hành. Bên cạnh đó, UBCKNN đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; thường xuyên đối thoại chính sách, khẳng định quyết tâm cải cách của Việt Nam để thúc đẩy tiến trình nâng hạng TTCK. Song song, UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên TTCK; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, hiện đại hóa công nghệ thông tin và cải cách hành chính… đảm bảo TTCK hoạt động an toàn, ổn định, minh bạch, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài và Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ các nội dung phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến lĩnh vực pháp chế và hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cũng báo cáo thêm về kết quả công tác vận hành thị trường trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết năm 2025, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với tình hình thiên tai khắc nghiệt đã đặt ra nhiều thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, tài chính – ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng với thu ngân sách vượt dự toán… Trên nền tảng chung của kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán năm 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả rất tích cực.

Thứ trưởng ghi nhận 05 điểm nhấn quan trọng, phản ánh rõ nét nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn ngành Chứng khoán trong năm 2025.

Thứ nhất, TTCK Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, phản ánh rõ quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường .

Thứ hai, hệ thống pháp luật về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức được đưa vào vận hành đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Thứ tư, TTCK Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, khẳng định vị thế và uy tín của TTCK Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thứ năm, kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững.

“Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần đồng hành của UBCKNN và các đơn vị trong quá trình phát triển TTCK năm 2025.”

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ năm 2026, đất nước ta đứng trước bối cảnh phát triển mới, là năm mở đầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Điều này tạo nền tảng, dư địa thuận lợi cho sự phát triển và cũng đặt ra yêu cầu để TTCK đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế.

Theo đó, trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao; vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của thị trường; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, giám sát thị trường. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở nhà đầu tư theo hướng chú trọng phát triển nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền nhà đầu tư; đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBCKNN và các tổ chức vận hành thị trường, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển TTCK bền vững, minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính quốc tế, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” Thứ trưởng khẳng định.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và xuyên suốt của Lãnh đạo Bộ Tài chính; sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ Tài chính trong thời qua.

Chủ tịch UBCKNN chia sẻ năm 2026 mang ý nghĩa rất quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của ngành Chứng khoán và TTCK Việt Nam. Trong bối cảnh, yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp hiệu quả cho thành công chung của ngành Tài chính nói riêng và cả nước nói chung.

“Thay mặt UBCKNN, tôi xin cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức UBCKNN sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả bảy nhiệm vụ trọng tâm do Thứ trưởng giao; qua đó bảo đảm TTCK vận hành an toàn, ổn định và tiếp tục phát triển theo các chuẩn mực xếp hạng thị trường cao hơn, phát huy hơn nữa vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.” Chủ tịch UBCKNN khẳng định.