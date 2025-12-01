Gia đình Chủ tịch một doanh nghiệp BĐS bị công ty chứng khoán "call margin"

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán MBS cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIG. Lượng cổ phiếu dự kiến bán là hơn 634 nghìn cổ phiếu DIC Corp (mã: DIG).

Cùng ngày, MBS cũng ra thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT và đồng thời cũng là em gái ông Nguyễn Hùng Cường, lượng cổ phiếu dự kiến bán ra là 301,5 nghìn cổ phiếu DIG.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 15/12 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Như vậy, 2 thành viên gia đình lãnh đạo DIG có thể bị bán giải chấp tổng cộng 936 nghìn cổ phiếu DIG, tương ứng 0,14% khối lượng đang lưu hành.

Việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch DIG bị CTCK “call margin” trong bối cảnh thị giá cổ phiếu trên sàn liên tục rớt giá gần đây.

Chốt phiên 15/12, thị giá DIG tiếp tục “rớt giá” phiên thứ 7 liên tiếp, qua đó lùi xuống mốc 17.450 đồng/cp, thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Thành quả tăng giá trong vòng nửa năm bị xóa sạch. Chỉ tính riêng 7 phiên giảm điểm từ 5/12-15/12, cổ phiếu DIG đã mất khoảng 16% giá trị.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp cổ phiếu trong năm nay. Thời điểm cổ phiếu DIG lao dốc vào giữa tháng 4/2025 do cú sốc thuế quan, ông Cường và bà Huyền, thậm chí cả mẹ là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu. Cụ thể, trong 2 đợt giải chấp liên tiếp tháng 4, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng 32 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 5,25% vốn điều lệ tại DIC Corp.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Nguyễn Hùng Cường cam kết trong thời gian tới, gia đình ông tiếp tục gắn bó và gia tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Corp, đảm bảo vẫn đi cùng các cổ đông để phát triển Công ty theo đúng các cam kết đã đặt ra.

﻿Ở một diễn biến khác, trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mới đây, các cổ đông hiện hữu của DIC Corp đã nộp tiền mua gần 128,2 triệu cổ phiếu trong tổng số 150 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 21,8 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của DIC Corp quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầu tư cá nhân với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/12/2025 đến hết ngày 12/12/2025.