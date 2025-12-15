Một cổ phiếu lớn tự bị doanh CTCK "xả" mạnh hơn trăm tỷ trong phiên đầu tuần

Sau tuần tạo đỉnh và giảm mạnh, thị trường tiếp tục giao dịch với áp lực gia tăng trong phiên đầu tuần15/12. Chỉ số chính phục hồi trong phiên sáng, tuy nhiên lực cầu suy yếu ở nhiều nhóm mã và dần chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,88 điểm (-0,05%) về mức 1.646,01 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 664 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 60 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -102 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-33 tỷ), STB (-23 tỷ), VCB (-22 tỷ) và VIC (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FUEVFVND (-11 tỷ), SHB (-10 tỷ), VHM (-10 tỷ), MSN (-9 tỷ) và VJC (-5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, NAB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 47 tỷ đồng. Theo sau là VIX (41 tỷ), HHS (29 tỷ), VRE (18 tỷ), CTG (18 tỷ), MBB (15 tỷ), VSC (13 tỷ), VIB (9 tỷ), VNM (8 tỷ) và E1VFVN30 (5 tỷ đồng).