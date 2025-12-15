VN-Index đã về vùng 1.370 điểm nếu loại nhóm Vingroup, loạt nhóm cổ phiếu được dự báo bật tăng sau nhịp "rũ bỏ"

Chỉ số VN-Index vừa ghi nhận tuần giảm mạnh nhất (-5,4%) kể từ đáy tháng 4/2025, đồng thời là tuần giảm trên 5% lần thứ ba trong vòng 2 năm qua. Với 4 phiên giảm liên tiếp kể từ vùng đỉnh 1.800 điểm, chỉ số đã xóa sạch thành quả tăng của 3 tuần trước đó và lấy đi khoảng 62% mức tăng kể từ đáy 1.580 điểm.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng điểm đáng chú ý trong nhịp điều chỉnh này là đà giảm không đến từ nhóm Vingroup. Cụ thể, VIC vẫn tăng và đóng góp hơn +2 điểm cho chỉ số, trong khi VHM, VPL, VRE chỉ lấy đi khoảng -21 điểm trong tổng mức giảm -94 điểm của VN-Index. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng (VPB, TCB, VCB, LPB, CTG). Mốc 1.700 điểm bị xuyên thủng trong thời gian ngắn ở phiên cuối tuần, thay vì kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch.

Thị trường điều chỉnh trong bối cảnh không xuất hiện thông tin bất lợi và diễn ra trong thời gian ngắn, do đó cung – cầu nhiều khả năng sẽ sớm cân bằng trở lại, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản… vốn đã bị thủng nền tích lũy và có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thông tin hỗ trợ cho thị trường﻿

Tuần tới, thị trường bước vào nửa sau của tháng 12 – giai đoạn các chỉ tiêu kinh tế dần về đích, qua đó có thêm nhiều thông tin hỗ trợ. Trong ngắn hạn, thị trường có thể chịu tác động từ biến động lãi suất, tuy nhiên diễn biến này mang yếu tố mùa vụ, gần như xuất hiện hàng năm, hơn là tín hiệu cho thấy lạm phát gia tăng hay chính sách tiền tệ bị thắt chặt.

Về các biến số vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược với quy mô tối đa 500 nghìn tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD), áp dụng lãi suất ưu đãi đến năm 2030. Đây là động thái quan trọng, kịp thời và mang tính chiến lược, phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam hướng tới tăng trưởng bền vững.

Chương trình này giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, trong khi mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 1–1,5%/năm so với mặt bằng chung sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn đầu 2025–2026 với quy mô giải ngân khoảng 100.000 tỷ đồng.

Việc có tới 21 ngân hàng lớn tham gia, từ Agribank, Vietcombank đến các ngân hàng TMCP như Techcombank, VPBank, cho thấy sự đồng thuận cao của hệ thống ngân hàng. Trong thời gian còn lại của năm, Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm năm 2025.

﻿Nếu loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang tương đương vùng 1.370 điểm

Theo MBS, trong 3 năm qua, số tuần VN-Index giảm trên 5% không nhiều, và tuần vừa qua là lần thứ ba. Ở hai lần trước đó, thị trường đều hồi phục và hình thành đáy đi lên.

Ở thời điểm hiện tại, nếu loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang tương đương vùng 1.370 điểm – mức cuối tháng 6, cũng là thời điểm khởi đầu cho nhịp tăng mạnh trong hai tháng sau đó (tháng 8 và 9).

Về định giá, P/E dự phóng năm tới của VN-Index hiện vào khoảng 14,35 lần (theo Bloomberg). Khi quy đổi VN-Index về vùng 1.370 điểm, mức P/E dự phóng chỉ còn khoảng 11,88 lần.

"Chúng tôi cho rằng các nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản… sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần tới sau khi bị “rũ bỏ” khỏi nền tích lũy. VN-Index được kỳ vọng sẽ lấy lại ngưỡng MA20 quanh 1.690 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1.600–1.620 điểm", nhóm phân tích nhận định.