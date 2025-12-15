Bất động sản Nhật Quang tất toán xong lô trái phiếu 2.150 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Phát triển Bất động sản Nhật Quang (Bất động sản Nhật Quang) vừa có công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 14/11/2025, Bất động sản Nhật Quang đã thanh toán 1.150 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu NQRCB2124001 và đến 17/11/2025 tiếp tục thanh toán 1.000 tỷ đồng còn lại của lô này.

Ngày 21/11/2025, doanh nghiệp thanh toán gần 118 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu trên theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Nguồn: HNX

Về Bất động sản Nhật Quang, doanh nghiệp này được thành lập ngày 27/10/2014, có trụ sở tại lầu 3, ACM Building (96 Cao Thắng, phường 4, quận 3 cũ, TP.HCM); hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Sài Gòn Star (49%), bà Nguyễn Thị Minh Hải (25,5%) và 25,5% còn lại thuộc sở hữu của cổ đông Đỗ Phương Nam. Chủ tịch HĐQT là bà Lý Thị Thanh Trúc (SN 1979).

Đến tháng 12/2020, Bất động sản Nhật Quang tăng vốn lên 1.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Thời điểm này, ông Hứa Kiến Quốc đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2024), bà Bùi Thị Thu Hằng (SN 1982) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong số các cổ đông sáng lập của Bất động sản Nhật Quang, Sài Gòn Star không phải là cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản phía Nam. Doanh nghiệp này được thành lập 2014, hiện do ông Lê Hữu Tâm (SN 1969) làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Smart Dragon từng phát hành lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là các tài sản của Smart Dragon phát sinh từ các hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon; các tài sản liên quan đến một phần của dự án Spirit of Saigon và các tài sản bổ sung/thay thế khác thuộc sở hữu của Smart Dragon.

Sài Gòn Star là cổ đông sáng lập nắm 49% vốn tại Công ty CP Đầu tư Smart Dragon.

Ngoài ra, Sài Gòn Star còn được biết đến là cổ đông sáng lập, nắm giữ 49% vốn của Công ty CP Air Link (tên ban đầu là Công ty CP Sheen Power).

Ngày 30/3/2022, Air Link "hút" về tổng cộng 3.810 tỷ đồng thông qua việc phát hành hai lô trái phiếu mã ALICB2223001 và ALICB2223002.