Cổ phiếu chứng khoán này có thể lọt "tầm ngắm" của cả hai cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ trong kỳ review tháng 12

Ngày 12/12/2025, MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu) đã công bố danh mục chỉ số mới. Ngày 19/12/2025 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

Trong kỳ cơ cấu này, MarketVector Vietnam Local Index thêm mới duy nhất mã TCX của TCBS, đồng thời không loại bất kỳ cổ phiếu nào. Số lượng mã cổ phiếu trong danh mục của chỉ số tăng lên 52. Tại ngày 12/12, quy mô quỹ ETF này đạt khoảng 551 triệu USD (14.500 tỷ đồng).

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán BSC (BSC Research) dự báo gần 6,2 triệu cổ phiếu TCX có thể được quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF ngoại mua vào, tương ứng tỷ trọng 1,88%.

Một số mã khác cũng có thể được “gom” mạnh như SSI (9 triệu đơn vị), SHB (3,1 triệu đơn vị), HPG (3,6 triệu đơn vị),… Ngược lại, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có thể bán mạnh VIC (9,7 triệu đơn vị), HVN (-3,4 triệu đơn vị), DIG(1 triệu đơn vị),…

Với STOXX Vietnam Total Market Liquid (quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF tham chiếu), BSC dự báo Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có thể mua mạnh 3 cổ phiếu chứng khoán là SSI (14 triệu đơn vị); VIX (14,2 triệu đơn vị) và VND (12 triệu cổ phiếu),.... Ngược chiều, quỹ có thể bán ra SHB (13,2 triệu cổ phiếu), HPG (23,5 triệu cổ phiếu), VIC (7,8 triệu cổ phiếu),…

Hiện Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có quy mô khoảng 353 triệu USD, tương đương 9.300 tỷ đồng.﻿

Tổng hợp dự báo mua/bán của VanEck Vectors Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF quý 4/2025:﻿

Với rổ FTSE Vietnam 30 (quỹ ETF Fubon tham chiếu), BSC Research cho rằng quy tắc capping giới hạn tỷ trọng vốn hóa 10%/cổ phiếu đối với FTSE Vietnam 30 Index sẽ không bắt buộc được kích hoạt trong tháng 12 (sẽ có sự cập nhật về số lượng cổ phiếu, tỷ lệ free-float định kỳ theo quy định).

﻿Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ETF Fubon sẽ có các động thái cơ cấu danh mục theo hướng chủ động hơn – điều đã từng xảy ra theo quan sát trong quá khứ đối với ETF này – do đó có thể ảnh hưởng tới các cổ phiếu có trọng số lớn trong danh mục.

Cũng cần lưu ý rằng, ETF Fubon đang rút ròng khá mạnh trong những phiên giao dịch của tháng 12/2025 – đi ngược lại với xu hướng chung của phần lớn các ETF khác trên thị trường.

Theo dữ liệu của Bloomberg tại ngày 12/12/2025, cổ phiếu VIC đang có tỷ trọng 21,19% (cổ phiếu duy nhất có tỷ trọng vượt ngưỡng 10%) với số lượng cổ phiếu khoảng 16,55 triệu cổ (đã bao gồm sự kiện doanh nghiệp thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1 với ngày GDKHQ là ngày 05/12/2025).