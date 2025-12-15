Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán vừa bị phạt và truy thu 6 tỷ đồng tiền thuế

Trong thông báo mới nhất, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã: PTI) trong ngày 10/12 đã nhận được Quyết định đề ngày 08/12/2025 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Theo đó, tổng số tiền truy thu và phạt sau kiểm tra mà PTI phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 6,2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền hơn 860 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; kê khai sai không dẫn đến làm thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp năm 2024; sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí, dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp; lập hóa đơn sai thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

PTI còn bị truy thu tiền thuế GTGT qua kiểm tra năm 2024 gần 323 triệu; truy thu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh kê khai thiếu số tiền hơn 3,8 tỷ đồng; nộp tiền chậm nộp tiền thuế tính đến hết ngày 15/11/2025 gần 1,2 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cũng cho biết đã nộp đủ số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 2.414 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế giảm khoanbgr 8% so với cùng kỳ xuống hơn 232 tỷ đồng.