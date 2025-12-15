Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12/2025

Tin doanh nghiệp

A32 – Công ty cổ phần 32 : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

AVC – Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương : Ngày 30/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/03/2026.

TMP – Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ : Ngày 26/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNW – CTCP Nước sạch Thái Nguyên : Công ty cổ phần VBIC Việt Nam đã mua 795.100 CP trong tổng số 1.000.000 CP đăng ký, giao dịch từ ngày 26/11/2025 đến 11/12/2025. Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa chuẩn bị đủ nguồn. Công ty cổ phần VBIC Việt Nam là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT.

SJM – Công ty Cổ phần Sông Đà 19 : Ông Mai Quốc Bảo đã bán 199.500 CP, giảm sở hữu xuống 300.594 CP (tỷ lệ 6,01%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 09/12/2025.

VNL - Công ty Cổ phần Vinafreight : Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã mua 20.700 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.561.045 cổ phiếu (tỷ lệ 11,04%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TIN – Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt : Phó Tổng Giám đốc Lê Hữu Sơn đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến hết ngày 15/01/2026.

SP2 – CTCP Thủy điện Sử Pán 2 : Công ty TNHH Năng Lượng REE đăng ký mua 1.260.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến hết ngày 14/01/2026. Công ty TNHH Năng Lượng REE là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Phong Danh, Ủy viên HĐQT.

DHA - Công ty Cổ phần Hóa An: Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc đăng ký mua 1.105.746 СР. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 18/12/2025 đến ngày 16/1/2026.