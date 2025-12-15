Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12/2025

15-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

A32 Công ty cổ phần 32 : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

AVC Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương : Ngày 30/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/03/2026.

TMP Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ : Ngày 26/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNW CTCP Nước sạch Thái Nguyên : Công ty cổ phần VBIC Việt Nam đã mua 795.100 CP trong tổng số 1.000.000 CP đăng ký, giao dịch từ ngày 26/11/2025 đến 11/12/2025. Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa chuẩn bị đủ nguồn. Công ty cổ phần VBIC Việt Nam là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT.

SJM Công ty Cổ phần Sông Đà 19 : Ông Mai Quốc Bảo đã bán 199.500 CP, giảm sở hữu xuống 300.594 CP (tỷ lệ 6,01%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 09/12/2025.

VNL - Công ty Cổ phần Vinafreight : Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã mua 20.700 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.561.045 cổ phiếu (tỷ lệ 11,04%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TIN Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt : Phó Tổng Giám đốc Lê Hữu Sơn đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến hết ngày 15/01/2026.

SP2 CTCP Thủy điện Sử Pán 2 : Công ty TNHH Năng Lượng REE đăng ký mua 1.260.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến hết ngày 14/01/2026. Công ty TNHH Năng Lượng REE là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Phong Danh, Ủy viên HĐQT.

DHA - Công ty Cổ phần Hóa An: Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc đăng ký mua 1.105.746 СР. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 18/12/2025 đến ngày 16/1/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

"Bom tấn" của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng

“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 15/12– 19/12: Hai ngân hàng "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 51%

Lịch chốt quyền cổ tức 15/12– 19/12: Hai ngân hàng "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 51% Nổi bật

Chuyên gia: Muốn đón dòng vốn lớn, thị trường cần thêm "hàng" từ cổ phần hóa, niêm yết DNNN

Chuyên gia: Muốn đón dòng vốn lớn, thị trường cần thêm “hàng” từ cổ phần hóa, niêm yết DNNN

00:09 , 15/12/2025
Ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ thoái vốn, Vincom Retail được dự báo lãi kỷ lục năm 2025

Ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ thoái vốn, Vincom Retail được dự báo lãi kỷ lục năm 2025

00:08 , 15/12/2025
Cổ phiếu tăng gần 200% trong 1 tháng bất ngờ bị HoSE cắt margin

Cổ phiếu tăng gần 200% trong 1 tháng bất ngờ bị HoSE cắt margin

00:03 , 15/12/2025
Đằng sau cú rơi gần 100 điểm trong 4 phiên của VN-Index: Chuyên gia chỉ ra một rủi ro cần lưu ý

Đằng sau cú rơi gần 100 điểm trong 4 phiên của VN-Index: Chuyên gia chỉ ra một rủi ro cần lưu ý

00:01 , 15/12/2025

