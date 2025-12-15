Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Bảo Minh muốn tiếp tục triển khai niêm yết trên HoSE, bầu bổ sung nhân sự

15-12-2025 - 11:44 AM | Thị trường chứng khoán

ĐHĐCĐ bất thường của Chứng khoán Bảo Minh sẽ thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu trên HoSE đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) vừa thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào sáng 10/1/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 8/12/2025.

Đáng chú ý, HĐQT BMS trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 4.

HĐQT Chứng khoán Bảo Minh cho biết, công ty đã và đang triển khai các thủ tục theo quy định để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HoSE. Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn được tiếp tục thực hiện. Một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm cá nhân. Ngược lại, đại hội sẽ bầu bổ sung các thành viên thay thế.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Hạ từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do công tác. Được biết, ông Hạ được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập BMS từ tháng 4/2023.

Hai thành viên Ban Kiểm soát là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân cùng nộp đơn từ nhiệm. Trong đó bà Lan Uyên được bầu vào Ban kiểm soát từ tháng 4/2022 còn bà Bích Ngân được bầu vào tháng 4/2023. Cả hai vị này đều có trình độ Cử nhân Kế toán - kiểm toán.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua tời trình về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

Ngày 9/12 vừa qua, Chứng khoán Bảo Minh vừa hoàn tất đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà đầu tư, trong đó có 7 doanh nghiệp và 4 cá nhân.

Chứng khoán Bảo Minh muốn tiếp tục triển khai niêm yết trên HoSE, bầu bổ sung nhân sự - Ảnh 1.

Nguồn: BMS

Sau đợt chào bán, 11 nhà đầu tư này nắm giữ tổng cộng 61,86% vốn điều lệ BMS. Trong đó bà Trương Thị Thanh Trúc sở hữu 15,15% vốn, qua đó là cổ đông lớn của Chứng khoán Bảo Minh. 10 nhà đầu tư còn lại sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về 1.250 tỷ đồng. Trong đó, BMS sẽ dùng 650 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và 400 tỷ đồng cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, trái phiếu.

Hoàn thành đợt phát hành này, Chứng khoán Bảo Minh tăng vốn điều lệ lên mức hơn 2.039 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

