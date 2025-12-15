TCBS trình cổ đông phê duyệt khoản vay 50 triệu USD, phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông về một số nội dung quan trọng. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/12/2025. Thời gian lấy ý kiến từ 12-25/12/2025.



Theo đó, TCBS trình cổ đông phương án phát hành 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý I-II/2026. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng.

Tiếp đến, TCBS trình cổ đông phê duyệt phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm. Chủ nợ có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCBS. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCBS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Bên cạnh đó, cổ đông TCBS sẽ xem xét các nội dung như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát....

Trong diễn biến khác, TCBS vừa phê duyệt phương án góp vốn cùng người có liên quan của công ty. Theo đó, TCBS sẽ góp 165 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay thông qua việc mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và/hoặc quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi do TokenBay chào bán/phát hành.

Hiện TokenBay có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, TCBS sẽ sở hữu 11% vốn điều lệ TokenBay. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Hồi tháng 11/2025, thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông TCBS cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 25%, gồm 5% bằng tiền mặt (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu). Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Sau khi IPO, TCBS đang lưu hành hơn 2,3 tỷ cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 23.133,08 tỷ đồng. Ước tính, công ty chứng khoán này phải chi ra 1.155,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Còn lại, TCBS dự kiến chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 462,2 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Toàn bộ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm dự kiến thực hiện trả cổ tức là trước 30/6/2026. Nếu hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TCBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức hơn 27.735 tỷ đồng.