Không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần Bia Nada do Vinataba sở hữu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Bia Nada (Bia Nada) do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Vinataba) sở hữu vào ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 10/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Bia Nada do Vinataba sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-SGDHN ngày 25/11/2025 của Tổng Giám đốc HNX, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Bia Nada do Vinataba sở hữu vào ngày 19/12/2025.

Ngoài Bia Nada, Vinataba cũng có thông báo về việc bán đấu giá cổ phần do doanh nghiệp này sở hữu tại Dalatbeco, Colusa – Miliket và Lilama.

Vinataba muốn bán đấu giá 1,625 triệu cổ phần, tương ứng 15,52% vốn điều lệ Lilama bằng phương thức đấu giá công khai theo lô. Giá khởi điểm hơn 38 tỷ đồng, bước giá 100.000 đồng. Tỷ lệ đặt cọc tối thiểu 10% giá khởi điểm đấu giá của lô cổ phần chào bán.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào lúc 9h ngày 18/12/2025; tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 19/12/2025 đến ngày 24/12/2025.

Vinataba cũng muốn chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (Colusa – Miliket).

Cụ thể, Vinataba dự kiến bán đấu giá 960.000 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng (20% vốn) tại Colusa – Miliket với giá khởi điểm 114,72 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 10h30 ngày 18/12/2025 tại HNX.

Ngoài ra, Vinataba còn muốn đấu giá công khai theo lô 502.620 cổ phần (13,96%) mà doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty Cổ phần Dalatbeco (Dalatbeco).

Giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 14h ngày 19/12/2025 tại HNX.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả đặt cọc trùng với đợt đấu giá cổ phần của Lilama.