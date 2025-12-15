Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án?

15-12-2025 - 22:12 PM | Thị trường chứng khoán

Mùa cuối năm, Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án, khiến nhà đầu tư đặt nghi vấn về giao dịch

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Bất động sản Phát Đạt) vừa công bố thông tin về việc thống nhất HĐQT thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, TPHCM cho Công Ty TNHH Đầu Tư Big Gain (Big Gain).  

Phát Đạt là một trong những công ty bất động sản niêm yết trên sàn liên tục có thông tin mua bán, chuyển nhuợng dự án công bố trong năm qua khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi.

Theo đó, Phát Đạt sẽ thống nhất với Big Gain về trách nhiệm đối với khách hàng tại dự án Khu nhà ở cao tầng Phú Thuận. Các phần diện tích đất và sản phẩm đã bán, chuyển nhượng cho khách hàng trước thời điểm chuyển nhượng để đảm bảo công ty không vi phạm các thỏa thuận, hợp đồng.

Trước đó Phát Đạt công bố chuyển nhượng hàng loạt dự án, dù có công ty chỉ chuyển nhượng 0,01% vốn điều lệ khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi. Cụ thể, Phát Đạt cũng thống nhất chuyển nhượng một phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1. Giá trị vốn góp chuyển nhượng là 21,47 triệu đồng. Sau chuyển nhượng, phần vốn góp còn lại của PDR là 42,93 tỉ đồng. Tỉ lệ vốn góp còn lại chiếm 19,99% vốn điều lệ của Thuận An 1.

Vì sao Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án?- Ảnh 1.

Thương hiệu của Bất động sản Phát Đạt

Hay mới đây, Phát Đạt cũng vừa thông qua việc tái cơ cấu, đầu tư và phát triển dự án. Cụ thể, vừa qua Phát Đạt lại thông qua việc góp vốn 295,789 tỉ đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ công ty liên kết là Công ty CP Khu Đô Thị Mới Đông Nai Riverside. Vốn điều lệ công ty tương đương 845,112 tỉ đồng. Đồng thời góp 35% vốn điều lệ của công ty liên kết là Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Hiệp, tỉ lệ góp vốn 35%, tương đương 346,438 tỉ đồng (vốn điều lệ công ty tương ứng 989,825 tỉ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch 15-12, cổ phiếu PDR của Phát Đạt có giá 19.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 3,55%.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

Từ Khóa:
pdr, phát đạt

