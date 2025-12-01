CTCK chỉ ra loạt cơ hội đầu tư mới trên thị trường chứng khoán, nhiều nhóm ngành được dự báo hưởng lợi

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) dự báo GDP quý 4 có thể tăng khoảng 8,4% - 8,5%, giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2025 ở mức 8%. Động lực chính tiếp tục đến từ đầu tư công, tiêu dùng phục hồi, các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân và dòng vốn FDI duy trì ổn định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và rủi ro thương mại toàn cầu vẫn cần được theo dõi.

Cơ hội đầu tư đối với thị trường chứng khoán﻿

Agriseco Research đánh giá, số liệu nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tiếp tục tích cực tạo cơ sở cho sự phục hồi KQKD của các doanh nghiệp niêm yết, và mở ra nhiều cơ hội đầu tư trên TTCK.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng tính đến 21/11/2025 đạt 16,15%, và việc NHNN kỳ vọng cả năm có thể đạt 19–20%, đồng thời hướng tới lộ trình bỏ room tín dụng từ năm 2026 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Chính sách vĩ mô ổn định cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%, lạm phát kiểm soát ở mức 4,5% sẽ là tiền đề giúp TTCK duy trì tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, nhất là khi các dự án hạ tầng lớn được đẩy mạnh như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt kết nối Trung Quốc. Tiến độ giải ngân đầu tư công tăng tốc kỳ vọng sẽ giúp nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng (thép, đá, xi măng, nhựa) hưởng lợi, đồng thời mang lại lợi ích gián tiếp cho nhóm BĐS.

Khối tiêu dùng – bán lẻ được hưởng lợi từ sự phục hồi của cầu nội địa. Nhóm cổ phiếu bán lẻ điện máy, thực phẩm – đồ uống, và chuỗi bán lẻ thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng khi doanh thu nội địa tăng cao và biên lợi nhuận cải thiện nhờ giá đầu vào ổn định. Bên cạnh đó, ngành du lịch ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ lượng khách quốc tế và nội địa gia tăng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hàng không, khách sạn, dịch vụ du lịch hưởng lợi trong chu kỳ phục hồi tiêu dùng và dịch vụ.

Ngoài ra, Agriseco chỉ ra rằng hoạt động thương mại quốc tế 11 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng cao 17% so với cùng kỳ 2024 bất chấp thuế đối ứng. Điều này khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Kỳ vọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt 900 tỷ USD sẽ giúp các nhóm cổ phiếu liên quan như xuất khẩu, logistics, cảng biển hưởng lợi từ khi lưu lượng hàng hóa qua các cảng gia tăng.

Nhóm phân tích nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam duy trì tăng tích cực sau khi Việt Nam đạt được thỏa thuận thuế đối ứng với Mỹ, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam. Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giúp nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng, hỗ trợ thu hút FDI chất lượng cao từ Mỹ và châu Âu, tạo triển vọng dài hạn cho các nhóm khu công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu.﻿

﻿Một số yếu tố rủi ro

Bên cạnh cơ hội, thị trường vẫn luôn tồn tại một số rủi ro nhất định. Điển hình, Agriseco cho rằng mặt bằng lãi suất đang có xu hướng nhích tăng, phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng của hệ thống trước nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và sức bật của TTCK.

Thêm nữa, đồng VND mất giá so với các đồng tiền chủ chốt, giá vàng tăng cao cùng với áp lực lạm phát có thể tác động lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và dòng vốn vào TTCK. Đây là yếu tố rủi ro cần lưu ý đối với TTCK.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng tình hình vĩ mô quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, rủi ro an toàn chuỗi cung ứng hàng hóa và triển vọng tăng trưởng kém tích cực của các nền kinh tế lớn.