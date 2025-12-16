Xuất khẩu âm nhạc Việt: Liên minh YeaH1 - Sony Music mở “đường băng” toàn cầu

Ngày 15/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“YeaH1”) đã ban hành Nghị quyết số 408/2025/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (Sony Music Entertainment HK) tại công ty con là Công ty Cổ phần 1Label.

Nghị quyết đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music Entertainment HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai. Theo đó, dự kiến Sony Music Entertainment HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty Cổ phần 1Label và Công ty Cổ phần 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1.

Thương vụ này nhằm thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho việc xuất khẩu âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Sản phẩm hợp tác đầu tiên chính là chiến lược đưa dàn idol quốc dân "Tân Binh Toàn Năng" ra thị trường quốc tế.

YeaH1 xuất khẩu âm nhạc theo quy chuẩn toàn cầu

Trong hệ sinh thái YeaH1, 1Label là đơn vị sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc, còn 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ. Cả 2 đơn vị này đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa giá trị thương mại từ hoạt động sản xuất nội dung và phát triển tài năng.

Sony Music Entertainment chính thức tham gia vào ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua hệ sinh thái YeaH1

Sony Music Entertainment HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm "Big Three" (03 doanh nghiệp lớn nhất) thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sony Music Entertainment đã đóng vai trò tiên phong trong lịch sử âm nhạc, từ việc thành lập hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng.

Trong quá trình phát triển của mình, những nhà sáng tạo của Sony Music Entertainment đã định hình nên các phong trào, văn hóa, cộng đồng, tạo ra những cột mốc quan trọng trong lịch sử âm nhạc thế giới. Sony Music Entertainment đã nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của âm nhạc và sản xuất ra những bản thu có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại.

Hiện nay, Sony Music Entertainment hoạt động tại hơn 100 quốc gia, hỗ trợ một danh sách đa dạng và độc đáo các nhà sáng tạo tài năng ở mọi cấp độ và trên mọi sân khấu. Nằm ở giao điểm của âm nhạc, giải trí và công nghệ, Sony Music Entertainment mang đến trí tưởng tượng và chuyên môn cho các sản phẩm và nền tảng mới nổi, đón nhận các mô hình kinh doanh mới và ứng dụng những công cụ đột phá – tất cả nhằm hỗ trợ cộng đồng sáng tạo trong việc thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và phát triển. Bên cạnh đó, Sony Music Entertainment xây dựng những mối quan hệ đối tác sâu sắc, đáng tin cậy và dựa trên các giá trị chung để nâng đỡ và trao quyền cho các cộng đồng trên khắp thế giới. Sony Music Entertainment là một phần của Tập đoàn Sony toàn cầu.

Việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music Entertainment HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế cùng mạng lưới phân phối toàn cầu.

Thương vụ hợp tác chiến lược này là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho bước chuyển mình của Tập đoàn YeaH1. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu giữ vững vị thế tập đoàn giải trí hàng đầu tại Việt Nam, YeaH1 đang từng bước hiện thực hóa tham vọng xuất khẩu văn hóa và chinh phục thị trường toàn cầu. Trong 2 năm qua, YeaH1 đã chứng minh năng lực dẫn dắt thị trường nội địa thông qua việc sản xuất các nội dung cao cấp (premium content) và quy hoạch lộ trình phát triển bài bản cho nghệ sĩ.

Trong giai đoạn tiếp theo, việc hợp tác chiến lược cùng Sony Music Entertainment HK sẽ mang đến cho YeaH1 những mảnh ghép quan trọng để bứt phá. Thứ nhất là tiềm lực tài chính vững mạnh. Thứ hai là chuyển giao năng lực sản xuất và công nghệ; tiếp nhận quy trình phát triển nhà sáng tạo, quản lý nghệ sĩ và sản xuất nội dung theo tiêu chuẩn quốc tế. Thứ ba là tận dụng hệ thống phân phối toàn cầu của Sony Sony Music Entertainment để đưa sản phẩm Việt tiếp cận khán giả thế giới.

Với thế mạnh cốt lõi là sản xuất nội dung, dẫn đầu của YeaH1 và mạng lưới phân phối hàng đầu thế giới của Sony Music Entertainment, liên doanh này sẽ phát triển các sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm tiêu chuẩn ngành âm nhạc nội địa, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu văn hóa Việt ra thị trường quốc tế và kiến tạo vị thế mới cho âm nhạc Việt Nam thông qua hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia mà Đảng và Chính phủ đang định hướng.

“Đường băng quốc tế” cho Tân Binh Toàn Năng

Hệ thống của Sony Music đưa sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế với quy chuẩn pháp lý rõ ràng, kênh phân phối bài bản và chiến lược quảng bá chuyên nghiệp. Đây là nền tảng làm nên mảnh ghép cho dự án trọng điểm Tân Binh Toàn Năng, chương trình đào tạo thế hệ nghệ sĩ mới chuẩn quốc tế mà YeaH1 đang tâm huyết thực hiện.

Dự án Tân Binh Toàn Năng áp dụng mô hình đào tạo khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thực tập sinh chịu sự dẫn dắt trực tiếp của đội ngũ chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc, rèn luyện toàn diện kỹ năng chuyên môn như thanh nhạc, vũ đạo, sáng tác cùng các yếu tố nền tảng về tư duy nghệ thuật, ứng xử và đạo đức làm nghề. Sự tham gia của Sony Music Entertainment HK cung cấp cho các nghệ sĩ tương lai này một "đường băng quốc tế" để cất cánh, đảm bảo đầu ra vững chắc và cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu ngay từ sản phẩm đầu tay.

Đến nay, sau 10 tập phát sóng trên VTV3, Tân Binh Toàn Năng ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ, liên tục nằm trong top đầu quan tâm, thảo khán giả Việt Nam hàng tuần. Chỉ tập đầu tiên, chương trình tạo nên làn sóng thảo luận tích cực nhờ chất lượng thực tập sinh vượt trội và quy trình đào tạo khác biệt hoàn toàn so với các chương trình tìm kiếm tài năng trước đây. Sự đón nhận từ khán giả kết hợp với bệ phóng từ Sony Music đã củng cố niềm tin vào sự thành công của một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam mới, sẵn sàng hội nhập sòng phẳng vào dòng chảy văn hóa đại chúng thế giới.