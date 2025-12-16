Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á sau khi "đánh rơi" hơn 100 điểm

Niềm vui đang quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau 5 phiên giảm liên tiếp, VN-Index bất ngờ giao dịch bùng nổ trong phiên 16/12, nhóm cổ phiếu trụ hồi phục tích cực dẫn dắt đà tăng.

Đóng cửa, VN-Index bật tăng 33,17 điểm lên sát mốc 1.680 điểm (tương ứng tăng 2,02%). Mức tăng này cũng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngược xu hướng chung của khu vực châu Á, trở thành thị trường tăng mạnh nhất khu vực.

Về độ rộng, toàn thị trường ghi nhận 491 mã tăng, cao hơn gấp 2,5 lần số mã giảm giá. Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh so với phiên trước với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 20.600 tỷ đồng.

Chẳng cần nói cũng biết tâm lý nhà đầu tư phấn khích thế nào, không khí rộn ràng đã trở lại trên khắp các mạng xã hội, diễn đàn, đội nhóm về chứng khoán. Phiên tăng mạnh giải toả áp lực sau giai đoạn điều chỉnh khó chịu. Tính đến trước phiên 16/12, VN-Index đã giảm hơn 100 điểm từ đỉnh ngắn hạn, nhiều cổ phiếu do đó về vùng chiết khấu hấp dẫn, kích hoạt lực cầu bắt đáy.

Thậm chí, trên trang trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI vừa đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý về thị trường chứng khoán Việt Nam. “Khi mức tăng dồn vào một vài cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá rất thấp !”, ông Hưng chia sẻ.

Chung quan điểm, theo báo cáo của Chứng khoán MBS, nếu loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang tương đương vùng 1.370 điểm – mức cuối tháng 6, cũng là thời điểm khởi đầu cho nhịp tăng mạnh trong hai tháng sau đó (tháng 8 và 9). Về định giá, P/E dự phóng năm tới của VN-Index hiện vào khoảng 14,35 lần. Khi quy đổi VN-Index về vùng 1.370 điểm, mức P/E dự phóng chỉ còn khoảng 11,88 lần.

“Chúng tôi cho rằng các nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản… sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần tiếp theo sau khi bị “rũ bỏ” khỏi nền tích lũy. VN-Index được kỳ vọng sẽ lấy lại ngưỡng MA20 quanh 1.690 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1.600–1.620 điểm”, nhóm phân tích MBS nhận định.

Về triển vọng đầu tư trung dài hạn, báo cáo mới nhất của Dragon Capital cho rằng thị trường Việt Nam vẫn có nhiều yếu tố nền tảng để duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025–2026.

Thứ nhất, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng. Thống kê cho thấy lợi nhuận của 80 doanh nghiệp do Dragon Capital theo dõi tăng 22,4% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn dự báo đầu năm. Cả năm 2025 ước đạt mức tăng trưởng 21,3% và tiếp tục duy trì ở mức 16,2% trong năm 2026.

Thứ hai, định giá thị trường đang ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5–13 lần và 11 lần cho năm 2026 – thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực, trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lại nổi bật.

Cuối cùng, việc Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ mở ra cơ hội tái định giá (re-rating) lớn, khi dòng vốn quốc tế quy mô lớn có thể đổ mạnh vào thị trường, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới.