VPBankS bổ nhiệm Tổng Giám đốc

16-12-2025 - 13:39 PM | Thị trường chứng khoán

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới, VPBankS vừa công bố bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12.

Ngày 15/12/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán VPBank ( VPBankS; HoSE: VPX ) đã công bố nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Sau những thay đổi này, HĐQT VPBankS có 4 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hồ Thúy Ngà, Phó Chủ tịch Vũ Hữu Điền, ông Nguyễn Lương Tân và thành viên độc lập là ông Nguyễn Quang Trung.

Ông Nhâm Hà Hải sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính, Đại học Paris Dauphine và Trường Kinh doanh ESCP-EAP. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Chứng khoán An Bình (ABS), Ngân hàng Techcombank (TCB), Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Quỹ Techcom (Techcom Capital).

Với chuyên môn sâu rộng về quản trị kinh doanh, quản lý bán hàng, phát triển sản phẩm, tư duy chiến lược - phản biện, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trung tâm, cùng thành tích nổi bật qua nhiều năm, ông Nhâm Hà Hải là lãnh đạo có năng lực điều hành mạnh, tầm nhìn rõ ràng và phù hợp để dẫn dắt VPBankS đạt các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS. (Ảnh: VPBankS).

Trước đó, vào ngày 11/12 vừa qua, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Giữa tháng 11, VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng.

Sau hơn ba năm kể từ khi được VPBank chính thức mua lại vào năm 2022, VPBankS đã trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất. Công ty nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin) và ngân hàng đầu tư (IB).

Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành. Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong tháng 11, VPBankS cũng chạm cột mốc 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường.

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung vào 4 trụ cột là IB, cho vay margin, tự doanh và môi giới, hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm, tới năm 2030 dẫn đầu ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Long Sơn

