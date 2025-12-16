QCG sau tin bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố: Đang “trần cứng” 4 phiên bất ngờ giảm sàn

Ghi nhận trong phiên 16/12, cổ phiếu QCG - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai giảm hết biên độ 6,9% xuống 17.500 đồng/cp.

Tâm lý nhà đầu tư tiêu cực, ồ ạt bán tháo song thanh khoản lại mất hút so với những phiên trước khi chỉ có hơn 308 nghìn đơn vị được sang tay, dư bán tại mức giá sàn gần 3 triệu đơn vị.

Trước đó, mã QCG vừa có chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp bất chấp thị trường chung điều chỉnh. Thị giá 18.800 đồng/cp, đỉnh cao nhất gần 4 năm kể từ vùng kỷ lục hồi cuối tháng 2021 tới đầu năm 2022.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu QCG diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng .

Hiện, cơ cấu cổ đông của QCG ghi nhận bà Nguyễn Thị Như Loan là cổ đông lớn nhất nắm giữ 101.922.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn điều lệ công ty.

Về Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp vừa công bố phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan. Khoản phải trả mà QCG cần giải quyết phát sinh từ hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng dự án khu đất Bắc Phước Kiển với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island. Tổng giá trị khoản phải trả liên quan đến bản án này là 2.882,8 tỷ đồng.

Hiện công ty đã thực hiện thanh toán trước 1.100 tỷ đồng (bằng nguồn thu ước tính từ nhượng quyền các máy móc thiết bị và các khoản vay cá nhân) và hiện đang tìm cách sắp xếp tài chính để thanh toán nốt phần còn lại. Mục tiêu của phương án là nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty và tránh việc cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản và hoạt động của Công ty.

Để thực hiện phương án sắp xếp tài chính này, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua ba nội dung chính.

Thứ nhất, Công ty sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết của QCG. Việc chuyển nhượng dự kiến được thực hiện trong năm 2025. Điều kiện quan trọng là giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư, và Công ty sẽ thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để làm cơ sở xác định giá trị chuyển nhượng. Đối tượng nhận chuyển nhượng là tất cả các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với Công ty, miễn là họ có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán.

Thứ hai, QCG dự kiến sẽ hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu,

Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 tương đối khả quan. Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 354 tỷ đồng, tăng 45,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 34,1 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ.