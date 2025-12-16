Giám đốc Phân tích Mirae Asset: Mô hình 2–3 đáy đã xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu, định giá về vùng hấp dẫn mở ra kỳ vọng bật tăng trở lại

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, chuyên gia dự báo năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trên nền tảng tốt của năm 2025, qua đó thị trường chứng khoán cũng sẽ có những thuận lợi và bứt phá.

Chỉ còn đôi tuần nữa là sẽ kết thúc năm dương lịch 2025. Ông đánh giá như thế nào về một năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS): ﻿ Nếu nhìn bề nổi, 2025 là năm rất đẹp. Từ đầu năm tới sau giữa tháng 12/2025, VN-Index tăng hơn 30%, nhưng diễn biến gay cấn, có lúc từ đáy dưới 1.100 điểm lên đỉnh với mức tăng hơn 60%, vượt vùng 1.700 điểm.

Nhìn lại diễn biến thị trường trong năm qua, có thể thấy bức tranh đi lên rõ nét nhưng không hề êm ả qua từng giai đoạn. Từ đầu năm cho đến trước cú sốc thuế quan vào tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam vận động tương đối tích cực, xu hướng tăng được duy trì khá ổn định. Tuy nhiên, ngay sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp áp thuế, tâm lý nhà đầu tư chịu tác động mạnh, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu xuống dưới mốc 1.100 điểm.

Bước sang giai đoạn từ tháng 4 đến cao điểm vào khoảng tháng 8–9, thị trường ghi nhận nhịp hồi phục và tăng trưởng rất mạnh. Dù vậy, từ tháng 9 đến tháng 10, áp lực điều chỉnh xuất hiện rõ rệt trên diện rộng, nhiều cổ phiếu giảm từ 25% đến 35%. Điều này dẫn đến thực tế là không ít nhà đầu tư chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ, mặc dù xét trên tổng thể, chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng so với đầu năm.

Quan trọng hơn, chỉ số tăng nhưng số đông không phải ai cũng kiếm được tiền, nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) là động lực chính kéo chỉ số có cổ phiếu tăng gần 5 lần từ đầu năm, đóng góp khoảng 70% mức tăng điểm của VN Index. Ngược lại, những mã cổ phiếu vốn hóa lớn có mã giảm đến 20%-30% trong năm. Ngoài ra, khối ngoại bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng trong năm 2025 cũng là một áp lực.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12 đã ghi nhận dấu hiệu tích lũy tạo đáy ở hàng loạt nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, xây dựng,… tạo niềm tin vào một chu kỳ phục hồi trong tháng 12 cũng như quý 1/2026.

Bước sang năm 2026, nền kinh tế được đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% cùng nhiều chính sách khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh bên ngoài, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cũng đang trong xu hướng hạ lãi suất, liệu nền kinh tế sẽ diễn biến theo hướng như thế nào?

Ông Đinh Minh Trí: ﻿ Bước sang 2026, Việt Nam bước vào chu kỳ hỗ trợ mạnh mẽ từ cả trong nước lẫn quốc tế. Fed được kỳ vọng tiếp tục hạ lãi suất, chi phí vốn toàn cầu giảm, tạo thuận lợi cho dòng vốn FDI và xuất khẩu. Trong nước, Chính phủ đặt kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số, thúc đẩy cải cách thể chế và giải ngân đầu tư công quy mô lớn.

Tuy vậy, các tổ chức quốc tế vẫn thận trọng hơn, dự báo tăng trưởng Việt Nam ở vùng 6,5–7,5%, nhưng đây vẫn thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Chúng tôi đánh giá mốc tăng trưởng 10% là đầy tham vọng, và không dễ đạt được trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, với các động lực đã xác lập, tăng trưởng 8-9% được đánh giá là khả thi, và vẫn giữ Việt Nam trong nhóm kinh tế tăng trưởng tốt hàng đầu châu Á. Động lực chính sẽ đến từ đầu tư công, đầu tư nhóm doanh nghiệp tư nhân cũng như hoạt động xuất nhập khẩu kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp nhỏ khả năng cạnh tranh sẽ khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang yêu cầu sự đầu tư mạnh để cạnh tranh. Vì vậy, động lực đóng góp tăng trưởng chính kỳ vọng từ nhóm doanh nghiệp lớn và vừa. Vì vậy, năm 2026 chúng tôi đánh giá sự phân hóa sẽ lớn hơn.

Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo như vậy, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn sẽ có sự tăng trưởng ra sao, thưa ông?

Ông Đinh Minh Trí: ﻿ Với mức tăng trưởng kinh tế kỳ vọng 8% - 9%, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng EPS có thể vào khoảng 15-20% cho toàn thị trường. Tuy nhiên, đà tăng trưởng EPS sẽ có phân hóa giữa nhiều nhóm cổ phiếu.

Bước sang năm 2026, thị trường sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn và cơ hội sẽ tập trung vào những nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng thực chất. Trong đó, nhóm dầu khí là một điểm nhấn đáng chú ý khi các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, giúp các dự án khí - điện khí - LNG có lộ trình triển khai rõ ràng hơn. Cùng với nhu cầu năng lượng tăng trưởng song hành với GDP và tiến độ đầu tư công trong lĩnh vực năng lượng được đẩy nhanh trở lại, các doanh nghiệp ở đầu chuỗi và hạ tầng có dư địa tái định giá đáng kể.

Đối với nhóm xuất khẩu, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về xuất xứ và môi trường, qua đó tạo nền tảng cho sự phục hồi lợi nhuận trong giai đoạn 2026–2027. Ngược lại, những doanh nghiệp chậm cải tổ có thể rơi vào trạng thái “định giá rẻ kéo dài” mà không có chất xúc tác rõ ràng.

Ngành ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò trụ cột của thị trường nhờ biên lãi ròng duy trì ổn định và chi phí dự phòng giảm dần, qua đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Đây nhiều khả năng sẽ là nhóm dẫn dắt trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Với nhóm chứng khoán, triển vọng trở nên tích cực hơn trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường, thanh khoản cải thiện mạnh và hoạt động IPO sôi động trở lại. Những yếu tố này có thể tạo ra đòn bẩy lợi nhuận đáng kể cho các công ty chứng khoán trong chu kỳ mới.

Ở nhóm bảo hiểm, khi tần suất bồi thường dần trở về mức bình thường và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hiện tại hoặc nhích lên nhẹ, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của toàn ngành được kỳ vọng sẽ hồi phục rõ rệt.

Bên cạnh đó, nhóm cảng biển cũng được đánh giá hưởng lợi từ việc duy trì đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, sản lượng thông quan cải thiện và nhu cầu logistics phục hồi, qua đó hỗ trợ tăng trưởng ổn định trong trung hạn.

Cuối cùng, nhóm bán lẻ được kỳ vọng khởi sắc nhờ sức mua của người dân dần phục hồi, thu nhập cải thiện và tâm lý chi tiêu tích cực hơn, tạo nền tảng cho doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện trong thời gian tới.

Trên nền tảng đó, dự báo thị trường chứng khoán của năm 2026 sẽ diễn biến thế nào?

Ông Đinh Minh Trí: ﻿ Trong ngắn hạn, kỳ vọng VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh đã có nhiều nhóm cổ phiếu có dấu hiệu tích lũy tạo mô hình 2 đến 3 đáy như chứng khoán, phân bón, xây dựng, … và đang ở vùng đáy quanh 3 - 6 tháng, với nền định giá hấp dẫn kỳ vọng sẽ vào chu kỳ phục hồi.

Thông thường VN-Index nếu điều chỉnh trước tháng 12, tháng 12 hay là điểm tạo vùng đáy cho sóng phục hồi đến hết quý 1 sang năm. Vì vậy, kỳ vọng dòng tiền sẽ có lan tỏa hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh câu chuyện tăng trưởng kinh tế năm 2026 kỳ vọng sẽ tạo chất xúc tác chung cho toàn thị trường. Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường kỳ vọng sẽ giúp dòng tiền khối ngoại có thể chuyển sang mua ròng trong năm 2026, đặc biệt khi tình hình tỷ giá đang có dấu hiệu ổn định trở lại, đặc biệt khi Fed kỳ vọng sẽ tiếp tục câu chuyện giảm lãi suất trong năm 2026.

Vậy chiến lược đầu tư năm 2026 dành cho nhà đầu tư nên là như thế nào theo hai ông?

Ông Đinh Minh Trí: ﻿ Năm 2026, thị trường được kỳ vọng bước vào câu chuyện tái định giá rõ nét hơn. Thông thường, các cổ phiếu bluechip vận động theo chu kỳ “năm tăng – năm điều chỉnh”, do đó những cổ phiếu đã tăng trưởng rất tích cực trong năm 2025 có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn trong năm 2026 khi mặt bằng định giá không còn rẻ.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bluechip lớn như VNM, GAS, BVH, SAB… sau giai đoạn 2025 thiên về tích lũy có thể mở ra cơ hội đầu tư mới, nhờ nền định giá hấp dẫn hơn, dòng tiền ổn định và chính sách cổ tức cao, phù hợp với chiến lược tích lũy trung – dài hạn.

Bên cạnh đó, trong năm 2026, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng trung hạn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, thị trường nhiều khả năng phân hóa mạnh, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ gặp không ít thử thách khi áp lực cạnh tranh gia tăng, khiến các doanh nghiệp thiếu lợi thế khó cạnh tranh với doanh nghiệp lớn. Theo đó, tâm điểm tăng trưởng nhiều khả năng vẫn nằm trong tay nhóm doanh nghiệp quy mô lớn và vừa, có nền tảng tài chính và vị thế thị trường tốt hơn.