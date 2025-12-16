Cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chính thức niêm yết trên HOSE

Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu VCK tại HOSE.

Sáng ngày 16/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, chính thức đưa 1.482.315.700 cổ phiếu VCK vào giao dịch trên sàn HOSE, với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Sự kiện đánh dấu việc VPS hoàn tất quá trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, qua đó mở ra giai đoạn hoạt động mới với các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và minh bạch tài chính.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VPS đã nhận Quyết định niêm yết và thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCK, trước sự chứng kiến của lãnh đạo HOSE, ban điều hành VPS, đại diện cổ đông, đơn vị tư vấn Jefferies Singapore Limited (Jefferies) cùng các nhà đầu tư.

VPS trở thành doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Minh Tài – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS cho biết việc IPO và niêm yết cổ phiếu trên HOSE thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, đồng thời phản ánh kỳ vọng vào triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn.

Việc trở thành công ty niêm yết trên HOSE giúp VPS tiếp cận thị trường vốn ở quy mô lớn hơn, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn quản trị, vận hành theo các thông lệ phổ biến trên thị trường tài chính.

Sau khi IPO thành công, vốn chủ sở hữu của VPS đạt hơn 26.500 tỷ đồng, qua đó tạo nền tảng tài chính để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, đầu tư cho công nghệ, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VPS dự kiến đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, phản ánh định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả bền vững.

Định hướng hoạt động và phát triển trong giai đoạn tiếp theo

Chiến lược của VPS là tập trung đầu tư vào nền tảng công nghệ và hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhà đầu tư, bao gồm các nền tảng giao dịch như VPS SmartOne, VPS SmartPro và VPS SmartOne Web.

Việc chủ động phát triển hệ thống công nghệ nội bộ cho phép VPS linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, vận hành hệ thống và cải tiến trải nghiệm người dùng. Theo doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ hiện tại có khả năng xử lý khối lượng lớn lệnh giao dịch mỗi ngày và được thiết kế để mở rộng theo nhu cầu thị trường.

Trong giai đoạn tới, VPS sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản trị rủi ro và đầu tư cho công nghệ thông tin. Doanh nghiệp dự kiến dành nguồn lực đáng kể cho hoạt động phát triển hệ thống công nghệ trong vài năm tới, đồng thời nghiên cứu triển khai các sản phẩm tài chính mới phù hợp với xu hướng thị trường và khung pháp lý.

Việc chính thức niêm yết trên HOSE được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của VPS, trong đó doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì vị thế trên thị trường môi giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển dài hạn, bền vững của thị trường vốn Việt Nam.