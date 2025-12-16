Vinhomes thoái vốn tại Xây dựng Đại An

Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) vừa có công bố gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

Cụ thể, Vinhomes dự kiến chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An (Xây dựng Đại An).

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, Xây dựng Đại An không còn là công ty con của Vinhomes. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vinhomes ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp này năm 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,9% tỷ lệ sở hữu tại Xây dựng Bảo An.

Về Xây dựng Đại An, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2009, có trụ sở chính tại Hưng Yên. Hiện, bà Dương Hồng Anh (SN 1971) đang là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2024, doanh nghiệp tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/10/2025, HĐQT VHM đã ban hành Nghị quyết số: 10/2025/NQ-HĐQT-VHM phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án (do thay đổi thông tin địa giới hành chính) tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Về quy mô đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 4.119,23 ha, trong đó bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư của dự án là 456.639 tỷ đồng

HĐQT giao Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp quyết định các vấn đề liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để điều chỉnh dự án theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.