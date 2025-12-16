Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/12/2025

16-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

PTO Công ty cổ phần Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện : Ngày 24/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 31/12/2025.

BTG - CTCP Bao bì Tiền Giang: Công bố nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Tưởng

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VFS Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt : Kế toán trưởng Lê Thị Thùy Dung đã bán 327.175 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 08/12/2025.

TTG CTCP May Thanh Trì : Ông Nguyễn Văn Sơn đã bán 55.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 195.100 CP (tỷ lệ 5,74%). Giao dịch diễn ra trong ngày 11/12/2025.

SPV CTCP Thủy Đặc Sản : Tổ chức CTCP Transimex đã mua 19.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.443.200 CP (tỷ lệ 22,62%).

CK8 CTCP Cơ khí 120 : Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã bán 151.455 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%) và bà không còn là cổ đông lớn từ ngày 28/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CAG CTCP Cảng An Giang : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Linh đăng ký bán 2.531.300 CP nhằm rút vốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 15/12/2025 đến 13/01/2026.

BCA CTCP B.C.H : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Hưng đăng ký bán 1.126.000 CP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 15/01/2026.

BCA CTCP B.C.H : Phó Tổng Giám đốc Lê Thu Phương đăng ký bán 1.343.000 CP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 15/01/2026.

BCA CTCP B.C.H : Trưởng Ban kiểm soát Lê Thanh Tuấn đăng ký bán 713.000 CP nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 15/01/2026.

MGR CTCP Tập đoàn Mgroup : Công ty TNHH Quỹ đầu tư Mai Đức Hùng đăng ký mua 5.153.300 CP. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 14/01/2026.

MGR CTCP Tập đoàn Mgroup : Ủy viên HĐQT Mai Nam Chương đăng ký bán 5.393.300 CP nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 14/01/2026.

MGR CTCP Tập đoàn Mgroup : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Mai Đức Hoàn đăng ký mua 240.000 CP nhằm sở hữu cổ phần. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 14/01/2026.

CK8 CTCP Cơ khí 120 : Ủy viên HĐQT Lê Huy Hoàng đăng ký bán 150.800 CP nhằm cơ cấu khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 16/12/2025 đến 09/01/2026.

