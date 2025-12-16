Techcombank huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Ngày 10/12/2025 vừa qua, Techcombank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TCB12525 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/12/2028.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 6,5%/năm.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 3/12/2025, Tecombank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCB12524 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2028. Lãi suất cố định 6,5%/năm kèm điều khoản mua lại.

Cũng theo công bố trên HNX, trong tháng 11/2025, ngân hàng đã phát hành 2 lô trái phiếu gồm mã TCB12523 trị giá 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 28/11/2025, kỳ hạn 36 tháng và mã TCB12522 được phát hành ngày 5/11/2025 trị giá 250 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Ở chiều ngược lại, ngày 27/11/2025, Tecombank đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu mã TCBL2427016 trước hạn 2 năm so với với kỳ hạn được công bố tại báo cáo phát hành. Giá trị mua lại thực tế 1,05 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại thực tế 3.885 tỷ đồng/lô trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã TCBL2427016 gồm 3.700 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.700 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 27/11/2024, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2027.

Ngoài ra, trong tháng 12 này, Techcombank cũng đã lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã TCBL2326010, giá trị mua lại tính theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại là 22/12/2025.

Nguồn mua lại được Techcombank sử dụng từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.

Lô trái phiếu mã TCBL2326010 gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/12/2023. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 22/12/2026.