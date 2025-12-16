Hạ tầng GELEX kinh doanh ra sao trước thềm IPO?

CTCP Hạ tầng GELEX đã công bố hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), chuẩn bị cho đợt IPO được đánh giá là tâm điểm của thị trường cuối năm 2025.

Doanh nghiệp sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 28.000 đồng/cp, qua đó có thể huy động khoảng 2.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 8.900 tỷ đồng. Phiên đấu giá được lên lịch tổ chức vào ngày 31/12/2025. Trước đó, nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia làm thủ tục đăng ký và đặt cọc từ ngày 04/12/2025 đến 16h ngày 23/12/2025.

Với vị thế là trụ cột trong mảng hạ tầng của Tập đoàn GELEX, Hạ tầng GELEX bước vào giai đoạn IPO trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng tốc, quy mô tài sản mở rộng và các dự án trọng điểm liên tục được triển khai. Chính những yếu tố này đang góp phần tạo nên sức hút cho thương vụ, khiến giới đầu tư kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp sau khi trở thành công ty đại chúng.

Về quy mô tài sản, tính đến hết quý 3/2025, tổng tài sản của Hạ tầng GELEX đạt 41.396 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm. Hầu hết các hạng mục tài sản của Hạ tầng GELEX đều tăng trưởng, trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 358% và 104%, lên 2.009 tỷ đồng và 1.651 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng của Hạ tầng GELEX đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu cho thấy hơn 60% đến từ mảng vật liệu xây dựng (6.292 tỷ đồng), tiếp đến là cho thuê bất động sản – hạ tầng khu công nghiệp (3.201 tỷ đồng) và cung cấp nước (656,7 tỷ đồng).

9 tháng năm 2025, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.355 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ.

Đặt mục tiêu năm 2025 ở mức 15.445 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.925 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Hạ tầng GELEX hiện đã hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh của Hạ tầng GELEX những năm gần đây.

Theo CTCP Chứng khoán Vietcap, triển vọng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty là khả thi do đặc điểm hoạt động kinh doanh nên quý IV thường là quý ghi nhận kết quả kinh doanh cao trong năm của Hạ tầng GELEX. Doanh thu mảng bất động sản và gạch ốp lát từ Viglacera dự kiến tiếp tục tích cực trong quý IV do tình hình tốt hơn của thị trường bất động sản.

Thêm vào đó, doanh thu và lợi nhuận ở mảng nước sạch tại Nước sạch sông Đà tăng mạnh nhờ gia tăng cả sản lượng và giá bán. Công ty này đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt giá bán buôn nước sạch sinh hoạt năm 2025 là 7.767 đồng/m3 (chưa bao gồm VAT).

Về mặt sức khỏe tài chính, dù quy mô tài sản tăng trưởng nhanh, Hạ tầng GELEX luôn duy trì cơ cấu nguồn vốn an toàn. Tại 30/09/2025, vốn chủ sở hữu đạt 18.246 tỷ đồng, nợ vay ở mức 12.539 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ chỉ gần 0,7 lần. Công ty cũng nắm giữ 3.408 tỷ đồng tiền, tương đương tiền. Tỷ lệ thanh toán hiện hành 1,4 lần, tỷ lệ thanh toán nhanh là 1 lần. Dòng tiền EBITDA hàng năm đạt trên 5.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo các chỉ số về khả năng trả nợ và chi phí lãi vay luôn duy trì tốt hơn mức chuẩn.

Danh mục đầu tư đa dạng, sở hữu nhiều tài sản chiến lược chất lượng cùng nền tảng tài chính lành mạnh, các tỷ lệ tài chính được duy trì an toàn và dòng tiền ổn định hằng năm… là cơ sở để Hạ tầng GELEX tiếp tục tăng trưởng bền vững và bước vào giai đoạn 2026–2030 với nhiều dự án quy mô lớn, giàu tiềm năng.