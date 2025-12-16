Thế Giới Di Động hoàn tất mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả mua lại cổ phiếu quỹ của công ty.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/11/2025 đến ngày 12/12/2025, Thế Giới Di Động đã hoàn tất mua lại 10 triệu cổ phiếu MWG nhằm giảm vốn điều lệ.

Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại theo quy định của pháp luật.

Với giá mua lại bình quân là 80.969 đồng/cổ phiếu, Thế Giới Di Động dự kiến phải chi gần 809,7 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu quỹ nói trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ vốn tự và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Sau giao dịch nêu trên, tổng số cổ phiếu quỹ của Thế Giới Di Động sẽ tăng từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu lên hơn 11,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ của Thế Giới Di Động giảm từ gần 14.797 tỷ đồng xuống còn gần 14.697 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Thế Giới Di Động đã công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương để Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng đồng thời đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán (kế hoạch IPO và niêm yết).

Theo đó, HĐQT của Thế Giới Di Động đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch IPO và niêm yết của Điện Máy Xanh- đơn vị vận hành mảng bán lẻ điện thoại và thiết bị điện tử - điện máy và dự kiến triển khai trong năm 2026.

IPO là bước chuyển chiến lược, mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số thông qua tăng trưởng bằng “chất”; mở rộng sản phẩm - dịch vụ giá trị gia tăng; khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App và thúc đẩy mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động còn quyết định không tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Điện Máy Xanh nhằm dành toàn bộ quyền phân phối cho nhà đầu tư là cá nhân trực tiếp tạo ra giá trị và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Điện Máy Xanh.

Do đó, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành riêng lẻ tương ứng 1% vốn điều lệ cho các cá nhân là quản lý giữ vai trò then chốt và có đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 (mười tám) tháng kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán nhằm đảm bảo sự gắn bó dài hạn của các cá nhân được phân bố.

Trước đó, tháng 11/2025, Thế Giới Di Động đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Các mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy (Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang), mảng sản phẩm mẹ & bé (AVAKids) được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các pháp nhân độc lập, nhằm nâng cao tính tập trung, tính tự chủ và hiệu quả điều hành.

Song song với tái cấu trúc, HĐQT xây dựng định hướng phát triển riêng cho từng mảng kinh doanh; tập trung phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa có năng lực và khả năng vận hành độc lập.

Công ty chuẩn hóa hệ thống quản trị và vận hành theo hướng minh bạch - hiệu quả - chịu trách nhiệm, nhằm củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi và tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.



