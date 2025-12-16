Ông Nguyễn Duy Hưng: Khi mức tăng dồn vào một vài cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá rất thấp!

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI vừa đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý về thị trường chứng khoán Việt Nam. “Khi mức tăng dồn vào một vài cổ phiếu lớn, nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá rất thấp!”, ông Hưng chia sẻ.

Nhận định được ông Nguyễn Duy Hưng đưa ra sau khi thị trường đã có nhịp điều chỉnh khá mạnh, VN-Index đánh rơi khoảng 100 điểm từ đỉnh gần nhất.

Thực tế, việc một số cổ phiếu trụ vẫn tăng khiến mức giảm của chỉ số không phản ánh hết đà giảm của thị trường. Mức chiết khấu khoảng 20-30% từ đỉnh xuất hiện trên rất nhiều cổ phiếu, thậm chí cả những Bluechips đầu ngành.

Theo báo cáo mới đây của MBS, nếu loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang tương đương vùng 1.370 điểm – mức cuối tháng 6, cũng là thời điểm khởi đầu cho nhịp tăng mạnh trong hai tháng sau đó (tháng 8 và 9). Về định giá, P/E dự phóng năm tới của VN-Index hiện vào khoảng 14,35 lần. Khi quy đổi VN-Index về vùng 1.370 điểm, mức P/E dự phóng chỉ còn khoảng 11,88 lần.

“Chúng tôi cho rằng các nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản… sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần tới sau khi bị “rũ bỏ” khỏi nền tích lũy. VN-Index được kỳ vọng sẽ lấy lại ngưỡng MA20 quanh 1.690 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1.600–1.620 điểm”, nhóm phân tích MBS nhận định.

Đồng quan điểm, tại Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Mirae Asset đánh giá, trong ngắn hạn, kỳ vọng VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh đã có nhiều nhóm cổ phiếu có dấu hiệu tích lũy tạo mô hình 2 đến 3 đáy như chứng khoán, phân bón, xây dựng, … và đang ở vùng đáy quanh 3 - 6 tháng, với nền định giá hấp dẫn kỳ vọng sẽ vào chu kỳ phục hồi.

“Thông thường VN-Index nếu điều chỉnh trước tháng 12, tháng 12 hay là điểm tạo vùng đáy cho sóng phục hồi đến hết quý 1 sang năm. Vì vậy, kỳ vọng dòng tiền sẽ có lan tỏa hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh câu chuyện tăng trưởng kinh tế năm 2026 kỳ vọng sẽ tạo chất xúc tác chung cho toàn thị trường”, chuyên gia Mirae Asset nhận định.

Bên cạnh đó, ông Đinh Minh Trí cũng cho rằng, câu chuyện nâng hạng thị trường kỳ vọng sẽ giúp dòng tiền khối ngoại có thể chuyển sang mua ròng trong năm 2026, đặc biệt khi tình hình tỷ giá đang có dấu hiệu ổn định trở lại, đặc biệt khi Fed kỳ vọng sẽ tiếp tục câu chuyện giảm lãi suất trong năm 2026.