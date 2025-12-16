Khối ngoại "quay xe" bán ròng phiên VN-Index bùng nổ, ngược chiều tung hơn trăm tỷ gom một mã chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch bùng nổ. Lực cầu bắt đáy dâng cao vào phiên chiều 16/12 đẩy chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ. Kết phiên, VN-Index tăng hơn 33 điểm tiến sát mốc 1.680 điểm, trở thành thị trường tăng điểm mạnh nhất Châu Á. Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh so với phiên trước với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 20.600 tỷ đồng.﻿

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN quay xe bán ròng khoảng 75 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 6 tỷ đồng

Ở chiều bán, VIC bị khối ngoại “xả” mạnh nhất với giá trị khoảng 167 tỷ đồng. Theo sau là VCB bị bán ròng gần 154 tỷ đồng, trong khi DGC cũng ghi nhận áp lực rút ròng khoảng 122 tỷ đồng. Các mã VCK và MSN lần lượt bị bán ròng khoảng 108 tỷ và 61 tỷ đồng; ngoài ra STB, VCI, FPT, VRE, MBB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý.

Chiều ngược lại, TCX dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 147 tỷ đồng. Đứng thứ hai là MWG, được khối ngoại giải ngân khoảng 113 tỷ đồng, theo sau là VIX (gần 86 tỷ đồng) và BSR (khoảng 83 tỷ đồng). SSI cũng được mua ròng mạnh với gần 80 tỷ đồng, cùng các mã VNM, CTG, KDH, CII, GEX tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 36 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại tập trung “xả” mạnh nhất tại MBS với giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Theo sau là PVS và PVI cùng bị bán ròng gần 9 tỷ đồng mỗi mã. Hai mã còn lại trong nhóm chịu áp lực bán ròng lớn là MST (-2 tỷ đồng) và IDC (-1 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, HUT dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 2,3 tỷ đồng. Xếp sau là CEO (+2 tỷ đồng) và VTZ (+1,7 tỷ đồng). NTP và VC3 cũng được mua ròng với giá trị không đáng kể.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 33 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại SGB với giá trị khoảng 64 tỷ đồng. Theo sau là ACV bị bán ròng gần 17 tỷ đồng và MCH khoảng 15 tỷ đồng. Các mã còn lại bị bán ròng không nhiều gồm VEA và AVG.

Chiều ngược lại, nhóm được mua ròng nhìn chung giá trị khá nhỏ, dẫn đầu là MML, HBC và PAT. Tiếp đến là SBS và F88 lần lượt được mua ròng khoảng 200 triệu đồng mỗi mã.