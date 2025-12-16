F88 hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP cho 324 nhân viên

Mới đây, CTCP Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) đã có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 11/12/2025, F88 đã hoàn tất phân phối 206.615 cổ phiếu cho 324 người lao động trong công ty. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, F88 dự kiến thu về gần 2,07 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 66,66% cổ phiếu được giải tỏa sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, còn lại được giải tỏa sau 18 tháng.

Ảnh minh họa

Theo danh sách công bố, ông Phùng Anh Tuấn- Chủ tịch của F88 được mua nhiều nhất với 21.620 cổ phiếu; tiếp đến là ông Nguyễn Đức Đại- Tổng Giám đốc được mua 20.819 cổ phiếu; ông Ngô Quang Hưng- Thành viên HĐQT không điều hành cũng được phân phối 17.619 cổ phiếu,...

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 tăng từ hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên hơn 8,47 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức hơn 84,71 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận doanh thu 2.172 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Nhờ kiểm soát đà tăng của giá vốn nên lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên 874 tỷ đồng.

Kết quả, F88 báo lợi nhuận trước thuế 603 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 479 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,5 và 2,6 lần so với cùng kỳ.

Năm 2025, F88 đặt mục tiêu đạt 673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50% so với kết quả 2024. Sau 3 quý, Công ty hoàn thành được 89,5% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của F88 ghi nhận gần 6.280 tỷ đồng, tăng 24,7% so với đầu năm. Về nguồn vốn, vay và nợ trái phiếu ngắn hạn 2.160 tỷ đồng, vay dài hạn 1.288 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, F88 có 2 cá nhân là cổ đông lớn gồm Chủ tịch Phùng Anh Tuấn sở hữu 12,08% vốn; Thành viên HĐQT không điều hành Ngô Quang Hưng 10,93%. Bên cạnh đó, F88 có 5 cổ đông lớn là tổ chức nước ngoài nắm giữ tổng cộng 55,25% vốn điều lệ.



