Thị trường trái phiếu nhộn nhịp dịp cuối năm, có doanh nghiệp bất động sản huy động với lãi suất tới 13,5%

Nhu cầu vốn tăng cao, thị trường trái phiếu "nóng" trở lại

Cuối năm thường là giai đoạn áp lực vốn của doanh nghiệp gia tăng khi cùng lúc phải đáp ứng nhiều nghĩa vụ tài chính. Một số doanh nghiệp còn đối mặt với dòng tiền thu về chậm khiến bài toán cân đối nguồn vốn trở nên "căng thẳng" hơn.

Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định trong những tháng cuối năm, không ít doanh nghiệp tìm đến các kênh huy động vốn, trong đó có thị trường trái phiếu.

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) mới đây đã có báo cáo thị trường trái phiếu tháng 11/2025. Theo đó, tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC (ghi nhận theo ngày phát hành và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX và có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX), tính đến ngày 30/11/2025, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 11/2025 với tổng giá trị 19.608 tỷ đồng.

Sang đến tháng 12/2025, các doanh nghiệp nhóm ngân hàng, bất động sản, tài chính, tiêu dùng,... cũng tích cực phát hành trái phiếu, có những lô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, nhằm đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, nhóm ngân hàng cũng đang đẩy mạnh kênh trái phiếu. Ngày 10/12/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCB12525, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/12/2028. Theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 6,5%/năm.

Trước đó ngày 3/12/2025, Tecombank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCB12524 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2028. Lãi suất cố định 6,5%/năm kèm điều khoản mua lại.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) cũng phát hành 3.000 tỷ đồng trong ngày 12/12/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 12/12/2028. Lãi suất danh nghĩa cố định 6,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu.

Xa hơn, ngày 3/12/2025, VPBank chào bán thành công 500 trái phiếu mã VPB12515 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6,4%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 3/12/2030.

Ảnh minh họa

Tại nhóm tài chính, chứng khoán, Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Fintech) đã phát hành 2.800 trái phiếu mã ECF12502, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, được phát hành ngày 8/12/2025; dự kiến đáo hạn vào ngày 8/12/2027. Theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Trong ngày 8/12/2025, Công ty CP Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) đã phát hành 3.000 trái phiếu mã APG12501, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 8%/năm.

Theo nghị quyết ngày 3/12/2025 của APG, số tiền huy động được sẽ dùng để cơ cấu 4 khoản nợ của APG tại BIDV sẽ đáo hạn trong tháng 12/2025.

Một doanh nghiệp bất động sản đứng đầu đường đua lãi suất

Theo dữ liệu tổng hợp từ HNX (ghi nhận theo ngày phát hành và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX và có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX), mặt bằng lãi suất phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp thời gian gần đây chủ yếu dao động quanh ngưỡng từ 6-8%/năm.

Tuy nhiên, do nhu cầu huy động vốn tăng vọt nên để thu hút nhà tư, nhiều doanh nghiệp chấp nhận đưa ra mức lãi suất ở mức 2 con số.

Đơn cử, ngày 8/12/2025, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCM12504 900 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,3%/năm.

Trong nhóm xây dựng, ngày 5/12/2025, Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (Xây dựng Tam Trinh) đã phát hành thành công 11.000 trái phiếu mã TAT32502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp cũng phát hành 900 tỷ đồng lô trái phiếu mã TAT32501. Trái phiếu có kỳ hạn 96 tháng, ngày phát hành và hoàn tất là 28/11/2025, ngày đáo hạn theo dự kiến là vào 28/11/2033.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, Xây dựng Tam Trinh đã huy động thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, cùng có lãi suất 9,2%/năm.

Thậm chí, có những doanh nghiệp đã "hút" vốn từ kênh trái phiếu với mức lãi suất từ 12%/năm trở lên.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đã phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu mã TSO12502 trong ngày 28/11/2025, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12%/năm.

Cũng với lãi suất 12%/năm, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VIC12511, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, được phát hành và hoàn tất vào ngày 27/11/2025, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2028.

Trong những tháng cuối năm, lô trái phiếu có lãi suất lên tới 13,5%/năm của Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land, MCK: KHG) thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Theo đó, ngày 3/12/2025, Khải Hoàn Land đã phát hành thành công lô trái phiếu mã KHG12502 gồm 800 trái phiếu ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/12/2030.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 được Khải Hoàn Land phát hành kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 2/10/2025, Khải Hoàn Land cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã KHG12501 có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, lãi suất 13,5%/năm.



