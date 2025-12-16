Ngày 15/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (mã: YEG) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited tại công ty con là Công ty Cổ phần 1Label.

Đồng thời, HĐQT YeaH1 cũng đã thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai. Theo đó, dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty Cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1.

Được biết Sony Music Entertainment HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm 3 doanh nghiệp lớn nhất thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Hai công ty thuộc hệ sinh thái YeaH1 là 1Label chuyên sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc, còn 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ.



Theo YeaH1, việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu. Với thế mạnh sản xuất nội dung của YeaH1 và mạng lưới phân phối hàng đầu thế giới của Sony Music Entertainment, liên doanh này sẽ phát triển các sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm tiêu chuẩn ngành âm nhạc nội địa, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu văn hóa Việt ra thị trường quốc tế và kiến tạo vị thế mới cho âm nhạc Việt Nam thông qua hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, YeaH1 mang về doanh thu thuần gần 1.068 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG chốt phiên 16/12 đạt 12.100 đồng/cp.

Hiện cơ cấu cổ đông YeaH1 ghi nhận tổ chức ngoại tên tuổi là Pyn Elite Fund đến từ Phần Lan là cổ đông lớn. Tính đến cuối tháng 11/2025, quỹ đang nắm gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 9,36% vốn tại doanh nghiệp.