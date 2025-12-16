FPT ghi nhận doanh thu 11 tháng hơn 62.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số

Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 62.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 8.703 tỷ đồng và 5.121 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 19,2% và 18% so với cùng kỳ 2024.

Tính riêng trong tháng 11/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.303 tỷ đồng và LNTT đạt 1.196 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị: tỷ đồng

Trong 11 tháng đầu năm 2025, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 31.662 tỷ đồng, tương đương mức tăng 12%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 25%, đạt doanh thu 13.871 tỷ đồng. FPT ghi nhận tâm lý tích cực hơn trong các cuộc trao đổi, hợp tác với khách hàng và kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tích cực này trong Quý 4. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài cho thấy sức phục hồi tốt, đạt 35.121 tỷ đồng, tăng 17%.

Nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tối ưu hóa các gói dịch vụ internet, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ Viễn thông đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 10,7% và 21,1%.

Trong mảng giáo dục, đầu tư và khác, doanh thu tăng trưởng nhẹ 3,2% lên 5.712 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2025, LNTT ghi nhận 2.614 tỷ đồng, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ.

Về một số hoạt động kinh doanh nổi bật, mới đây, FPT đã ký kết thỏa thuận đầu tư chiến lược và hợp tác dịch vụ với Blueward– một trong các công ty tư vấn SAP/ERP độc lập hàng đầu tại Hàn Quốc. Theo đó, FPT dự kiến sở hữu tối đa 10% cổ phần Blueward trước khi công ty này IPO vào năm 2028. Thỏa thuận nhằm mở rộng hiện diện của FPT tại Hàn Quốc, tăng năng lực cung cấp dịch vụ SAP/ERP và các giải pháp chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trong mảng dịch vụ công nghệ.

Đồng thời, ﻿FPT cũng ký thỏa thuận mở rộng hợp tác với E.ON Optimum– đơn vị cung cấp giải pháp số thuộc E.ON UK (thành viên của Tập đoàn E.ON), tiếp nối mối quan hệ đối tác từ năm 2022 nhằm đẩy mạnh đổi mới trong quản lý năng lượng số.