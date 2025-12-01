Một CTCK dự báo VN-Index sẽ tăng vượt đỉnh cũ vào năm sau, kịch bản tích cực có thể lên 2.188 điểm

VN-Index đã có nhịp hồi phục từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025, trước khi chuyển sang điều chỉnh tích lũy cho đến cuối năm. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, VN-Index hiện đang giao dịch với P/E hiện tại là 16,4x, cao hơn trung bình.

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index vẫn ở mức tích cực, tăng trưởng GDP dự báo cao nhất khu vực trong 2026, tỷ lệ P/E 2026F giảm xuống chỉ còn 12,1 lần, là mức khá hấp dẫn.

Đồng thời, Việt Nam vẫn tiếp tục thực thi các cải cách toàn diện, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa các lĩnh vực, và có các cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chất lượng cao hơn. Ước tính trong giai đoạn 2025-2027, các thương vụ IPO tiềm năng có thể đạt giá trị lên đến 47 tỷ USD, đem lại thêm nhiều cổ phiếu chất lượng cao, thu hút dòng vốn ngoại.

Với việc TTCK Việt Nam được FTSE nâng hạng từ “Cận biên” lên “Mới nổi”, nhóm phân tích dự báo sẽ có nhiều quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào thị trường mới nổi phân bổ lượng vốn lớn vào thị trường Việt Nam.

Về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, ABS dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2025 sẽ tăng khoảng 26% so với năm 2024, chủ yếu nhờ LNST nhóm ngành Phi tài chính tăng mạnh trong khi nhóm ngành Tài chính tăng thấp hơn. Sang năm 2026, LNST của các doanh nghiệp niêm yết dự phóng tăng 22% so với cùng kỳ, nhờ cả tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận.

Kịch bản tích cực, VN-Index có thể tăng lên 2.188 điểm

Về tổng thể, đội ngũ phân tích ABS nhận định thị trường chung đang trong xu hướng chính tăng điểm dài hạn của nhiều năm. Trong pha tăng dài hạn luôn có các nhịp điều chỉnh trung hạn, ngắn hạn… sau đó mới quay trở lại tăng tiếp trong xu hướng dài hạn đi lên. Những nhịp thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội quan sát tìm ra cổ phiếu phù hợp với bối cảnh năm 2026.

ABS dự báo VN-Index năm 2026 tăng vượt đỉnh năm 2025 và hướng tới mục tiêu 1940 điểm trong kịch bản thận trọng, kịch bản tích cực có thể tăng lên 2.040 – 2.084 – 2.188 điểm.

Mức định giá được nâng lên nhờ vào sự cải thiện của cả KQKD của doanh nghiệp và dòng tiền thị trường, trên nền mặt bằng lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp và dòng vốn ngoại quay trở lại khi Việt Nam đã được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi.

Trong kịch bản ưu tiên, ABS dự phóng thị trường vận động tích lũy trong biên độ 1.600-1.800 điểm để hoàn thiện nhịp điều chỉnh trung hạn đi ngang trong xu thế cấp 2, với thanh khoản duy trì ở mức trung bình (quanh 25 ngàn tỷ/ phiên) như hiện nay.

Sau đó, VN-Index quay trở lại xu thế tăng giá cấp 1 tiếp diễn, hướng tới vùng điểm số 1.875 – 1.940. Mốc hỗ trợ đối với kịch bản này tại vùng giá 1.600 điểm.

Trong kịch bản tích cực , ABS cho rằng nhịp tăng từ tháng 4 đến tháng 10/2025, giá tăng nhanh và mạnh, song trong suốt quá trình, thị trường chưa có nhịp điều chỉnh giảm đủ lớn. Do đó, thời gian tới thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh để tạo mức chiết khấu đủ lớn thu hút dòng tiền thông minh quay lại, tạo ra sự cân bằng giữa giá và thời gian ở vùng hỗ trợ 1.500 – 1.430 điểm, có thể sâu hơn là vùng giá 1.350 điểm.

Trong bối cảnh xu thế cấp 1 đã tăng vượt đỉnh lịch sử, nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, ABS đánh giá thị trường điều chỉnh sâu là cơ hội đầu tư hấp dẫn và rủi ro được giảm đi rất nhiều, đồng nghĩa với tính an toàn khi giải ngân vốn.

Đối với kịch bản này, thị trường sau đó được dự báo sẽ tăng dài hơn và với biên độ tăng giá lớn hơn lên các ngưỡng 2.040 – 2.084 – 2.188 điểm. Mốc hỗ trợ đối với kịch bản này tại tại vùng giá 1.300 điểm.