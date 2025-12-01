Thoái vốn cao gấp 10 lần giá khởi điểm, một cổ phiếu tăng bốc 600% chỉ sau một tháng

Bất chấp những biến động của thị trường chung, cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình vẫn duy trì đà tăng mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, mã này tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp, lên 82.800 đồng/cổ phiếu. So với mức giá chỉ 11.800 đồng/cp ghi nhận trong phiên 18/11, GTD đã tăng hơn 600% chỉ trong vòng một tháng, qua đó xác lập đỉnh giá cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Đáng chú ý, đợt tăng tốc của GTD diễn ra sau thông tin UBND TP Hà Nội thoái vốn tại doanh nghiệp. Ngày 16/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết có 15 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tổng cộng hơn 39 triệu cổ phần của CTCP Giầy Thượng Đình, trong khi khối lượng cổ phần UBND TP Hà Nội chào bán chỉ chưa tới 6,4 triệu đơn vị, cho thấy mức độ quan tâm rất lớn đối với thương vụ thoái vốn này.

Đáng chú ý, giá khởi điểm được đưa ra ở mức 20.500 đồng/cổ phần, nhưng kết thúc phiên đấu giá, giá trúng lên tới 216.000 đồng/cổ phần, cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm và gấp khoảng 3 lần thị giá trên sàn tại thời điểm đó. Nhờ vậy, tổng giá trị thương vụ đạt gần 1.380 tỷ đồng, vượt xa mức ước tính ban đầu chỉ khoảng 131 tỷ đồng nếu tính theo giá khởi điểm.

Hiện danh tính hai nhà đầu tư trúng đấu giá vẫn chưa được Giầy Thượng Đình công bố. Theo quy định, hai nhà đầu tư này phải hoàn tất việc nộp tiền mua cổ phần trong vòng một tuần để hoàn tất thương vụ.

Giầy Thượng Đình có tiền thân là Xưởng X30 thuộc Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập năm 1957 với nhiệm vụ sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Những năm đầu thập niên 1990, Thượng Đình trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu của ngành giày dép Việt Nam, gắn liền với hình ảnh đôi giày vải hai sọc xanh quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng.﻿

Tuy nhiên, khi thị trường nội địa ngày càng chịu sức ép từ hàng nhập khẩu giá rẻ, mẫu mã đa dạng, Giầy Thượng Đình dần đánh mất lợi thế cạnh tranh. Việc chậm đổi mới về thiết kế, công nghệ và chiến lược thị trường khiến doanh nghiệp suy yếu rõ rệt, kéo theo kết quả kinh doanh đi xuống trong nhiều năm.

Trong khoảng 10 năm gần đây, Giầy Thượng Đình chỉ ghi nhận lợi nhuận ở 3 năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 79 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2023, trong khi lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, gấp 2,6 lần mức lỗ của năm trước. Tính đến ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế của công ty đã vượt 67 tỷ đồng.

Sức hút lớn nhất của Giầy Thượng Đình đối với nhà đầu tư có lẽ không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu nằm ở quỹ đất có giá trị cao mà doanh nghiệp đang quản lý. Giầy Thượng Đình sở hữu quỹ “đất vàng” rộng 3,6 ha tại 277 Nguyễn Trãi – vị trí đắc địa gần ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông và tiếp giáp nhiều dự án lớn. Đây là quỹ đất sạch nội đô hiếm hoi, thuộc diện di dời cơ sở công nghiệp.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương triển khai dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng – dịch vụ và trường học liên cấp tại khu đất này, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành di dời và xây dựng trước năm 2030.