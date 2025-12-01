30 cổ đông "gật đầu" phương án xoá nợ nghìn tỷ với bà Trương Mỹ Lan của đại gia phố núi

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) vừa thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 3 nội dung chính. Biên bản kiểm phiếu của Quốc Cường Gia Lai cho biết, Tập đoàn đã gửi phiếu ý kiến cho 4.544 cổ đông, đại diện/sở hữu hơn 275 triệu cổ phần.

Số phiếu ý kiến gửi về hợp lệ là 30 phiếu, đại diện/sở hữu gần 170 triệu cổ phần, chiếm 61,7% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó tất cả đều bỏ phiếu tán thành.

Như vậy, QCG đã chính thức thông qua các phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Thứ nhất, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con/ Công ty liên kết, thực hiện trong năm 2025. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. QCG sẽ thực hiện thuê đơn vị thầm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp. Đối tượng nhận chuyển nhượng : là tất cả các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với Công ty, có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi cho các bên, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Thứ hai, thông qua hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của QCG với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả nhà đầu tư là bên liên quan.

Thứ ba, giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc liên quan như Quyết định chi tiết phương án cụ thể của từng giao dịch phát sinh cho phù hợp tình hình thực tế, theo yêu cầu pháp luật liên quan, đảm bảo quyền lợi của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

Được biết, khoản phải trả mà QCG cần giải quyết phát sinh từ hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng dự án khu đất Bắc Phước Kiển với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island. Tổng giá trị khoản phải trả liên quan đến bản án này là 2.882,8 tỷ đồng. Hiện công ty đã thực hiện thanh toán trước 1.100 tỷ đồng (bằng nguồn thu ước tính từ nhượng quyền các máy móc thiết bị và các khoản vay cá nhân) và hiện đang tìm cách sắp xếp tài chính để thanh toán nốt phần còn lại.

Ở diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng .

Hiện, cơ cấu cổ đông của QCG ghi nhận bà Nguyễn Thị Như Loan là cổ đông lớn nhất nắm giữ 101.922.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn điều lệ công ty.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 354 tỷ đồng, tăng 45,4% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 34,1 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ.