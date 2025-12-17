Tự doanh CTCK quay đầu "xả" hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên 17/12, mã nào là tâm điểm?

Sau phiên phục hồi mạnh, thị trường chứng khoán mở cửa tăng điểm nhẹ đầu phiên 17/12. Áp lực cung giá cao gia tăng ở nhiều mã khiến VN-Index đảo chiều. Kết phiên, VN-Index giảm 5,52 điểm (-0,33%) về mức 1.673,66 điểm. Giao dịch của khối ngoại cân bằng khi mua ròng nhẹ trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 192 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại PET với giá trị -105 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (-33 tỷ), VNM (-18 tỷ), VHM (-15 tỷ) và VPB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VJC (-14 tỷ), LPB (-14 tỷ), VRE (-14 tỷ), MSN (-14 tỷ) và ACB (-13 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, VIX và VCI là hai cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, cùng đạt 14 tỷ đồng, theo sau là MBB (13 tỷ), VPI (12 tỷ), SSI (11 tỷ), PVD (11 tỷ), STB (11 tỷ), VCG (10 tỷ), MWG (9 tỷ) và DXG (7 tỷ đồng).