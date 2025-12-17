Phiên 17/12: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, tung hàng trăm tỷ gom hai cổ phiếu

Tâm lý thận trọng bao phủ thị trường sau phiên tăng mạnh. VN-Index có thời điểm giảm sâu hơn 20 điểm trước khi hồi lại về cuối phiên với mức giảm 5,5 điểm về 1.673 điểm. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 19.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại cân bằng khi họ mua ròng nhẹ trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 3,3 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HDB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 136 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 101 tỷ đồng. Ngoài ra, GEX và TCX cũng được mua lần lượt 79 và 52 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 171 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu CTG và VHM cũng bị "xả" 81 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 21,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, VTZ, TSB.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 21 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 9 tỷ, SHS, PVI, DTD bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 7 tỷ đồng. Theo sau, GCF và ABB cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, HBC,...