"Viên kim cương" 227.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang chốt giá chào sàn HOSE

17-12-2025 - 15:10 PM | Thị trường chứng khoán

"Viên kim cương" 227.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang chốt giá chào sàn HOSE

Cổ phiếu MCH sẽ chính thức lên giao dịch trên HOSE vào ngày 25/12/2025 tới đây.

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu MCH trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cụ thể, MCH sẽ chính thức lên giao dịch trên HOSE vào ngày 25/12/2025 với giá tham chiếu trong giao dịch đầu tiên là 212.800 đồng/cp. Với mức giá này, MCH được định giá hơn 227.000 tỷ đồng.

Masan Consumer hiện sở hữu hệ sinh thái thương hiệu phủ gần 98% hộ gia đình Việt Nam, dẫn đầu khoảng 80% nhóm hàng thiết yếu. Tăng trưởng của doanh nghiệp được thúc đẩy bởi ba trụ cột: Chiến lược cao cấp hóa, mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối gần 500.000 điểm bán trên toàn quốc.

Cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu. Tới nay, doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có vốn điều lệ gần 11.000 tỷ và vốn hóa thị trường khoảng 225.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn vượt qua nhiều tên tuổi đang niêm yết như Hòa Phát, Vinamilk, MB…

Phiên 17/12 cũng là phiên giao dịch cuối cùng của MCH trên UPCOM, thị giá đóng cửa đứng tại mức 212.500 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm 16% xuống còn 4.660 tỷ đồng.

Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

