Vietjet huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet, MCK: VJC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, VietJet đã hoàn tất phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12505 vào ngày 15/12/2025, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành, dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2030.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).

Gần đây nhất, doanh nghiệp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ở mức 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2025, thị trường phát hành trong nước, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 24/11/2030. Vietjet hoàn tất việc phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư trong ngày 24/11/2025.

Trước đó, ngày 11/11/2025, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 70 - 25/VJC-HĐQT-NQ phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 5.000 tỷ đồng (Lần 2 năm 2025).

Số lượng trái phiếu phát hành và chào bán là 50.000, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Thời gian phát hành dự kiến trrong quý IV/2025.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cho mục đích thực hiện các chương trình của tổ chức phát hành. Cụ thể là thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP), thuê tài sản, thuê tàu bay, thuê động cơ và các chi phí khác.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ 8-23/10/2025, Vietjet đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VJCH2429002. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 60 tháng, thời điểm đáo hạn theo lịch dự kiến ban đầu vào ngày 30/9/2029.

Như vậy, Vietjet đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 80-25/VJC-HĐQT-NQ ngày 16/12/2025 về việc thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Victoria Aviation Academy.

Cụ thể, Vietjet dự kiến góp vốn vào Victoria Aviation Academy với tỷ lệ là 95%, tương đương 285 tỷ đồng.

HĐQT ủy quyền cho người đại diện phần vốn, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan hoàn tất việc xây dựng, tổ chức bộ máy và thủ tục pháp lý của Công ty CP Victoria Academy, đồng thời triển khai hoạt động kinh doanh kể từ ngày 1/1/2026.

Người đại diện phần vốn cũng được ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản liên quan đến Học viện Hàng không (VJAA) từ Vietjet sang Công ty CP Victoria Aviation Academy và xin chuyển Giấy phép ATO từ VJAA sang Công ty CP Victoria Aviation Academy.




