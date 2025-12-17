Hà Nội bán đấu giá thành công cổ phần Giầy Thượng Đình, thu về hơn 1.379 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phiếu của CTCP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) thuộc sở hữu của UBND TP.Hà Nội.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là gần 6,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình, giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phiếu.

Đã có 15 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên đấu giá ngày 16/12/2025, đã có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Với kết quả này, ước tính UBND TP.Hà Nội đã thu về khoảng hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn tại Giầy Thượng Đình lần này. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 16/12/2025 đến ngày 22/12/2025.

Theo tìm hiểu, Giầy Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty CP kể từ ngày 19/7/2016. Sau đó, kể từ ngày 16/12/2016, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nay là số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình đang ở mức 93 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà nước gần 63,9 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 68,7%); CTCP Đầu tư Thương mại Thái Bình góp vốn 9,3 tỷ đồng (tỷ lệ 10%) và các cổ đông khác góp vốn hơn 19,8 tỷ đồng (tỷ lệ 21,3%).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 26/6/2025, ông Nguyễn Văn Khiêm (SN 1972) hiện đang là Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Giầy Thượng Đình.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Giầy Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 78,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 10,3 tỷ đồng, giảm 36,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính gần 1,6 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 487,8 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,9%, lên mức gần 20 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Giầy Thượng Đình báo lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, gấp 2,6 lần mức lỗ ròng 5 tỷ đồng của năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,2% so với đầu năm, xuống còn 120,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 42,8% tổng tài sản là tài sản cố định hữu hình; hàng tồn kho ghi nhận 37,9 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm.

Trong cơ cấu khoản vay của Giầy Thượng Đình, riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ghi nhận gần 29 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng nợ. Trong đó, vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- CN Thành Công số tiền hơn 22 tỷ đồng, vay CTCP Đầu tư Thương mại Thái Bình tổng số tiền 6,8 tỷ đồng; vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền 135 triệu đồng.

Ngoài ra, thuế và khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận hơn 13,8 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng nợ; phải trả người bán ngắn hạn hơn 21,7 tỷ đồng, chiếm 23,15 tổng nợ.

Cũng tại báo cáo kiểm toán năm 2024, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ công ty có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng với giá trị ghi sổ hơn 14,6 tỷ đồng (ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2024). Với những tài liệu công ty cung cấp, kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và giá trị có thể thu hồi của các khoản công nợ này. Do đó, không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh đối với khoản nợ ngắn hạn của Giầy Thượng Đình tại thời điểm ngày 31/12/2024 đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 14,2 tỷ đồng.

Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, công ty có kết quả kinh doanh lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 13 tỷ đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.



