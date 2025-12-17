Cổ phiếu VTC giảm sàn 5 phiên liên tiếp, VTC Telecom giải trình gì?

Ảnh minh họa: VTC Telecom

Mới đây, Công ty CP Viễn thông VTC (VTC Telecom, MCK: VTC) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến diễn biến giao dịch cổ phiếu VTC.

Theo văn bản này, mã VTC ghi nhận giảm giá sàn liên tiếp trong 5 phiên giao dịch, từ ngày 9/12/2025 đến ngày 15/12/2025.

Phía VTC Telecom cho biết, việc VTC giảm giá sàn là do diễn biến khách quan theo cung - cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu VTC hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không có sự thay đổi hay biến động bất thường nào ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú, trước đó, hồi đầu tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã phải giải trình về việc cổ phiếu VTC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/11/2025 đến ngày 2/12/2025.

Theo VTC Telecom, việc mã này tăng là do diễn biến khách quan theo cung - cầu của thị trường, công ty không có sự thay đổi, biến động bất thường nào.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu VTC, mới đây, ông Lê Xuân Tiến- Chủ tịch HĐQT VTC Telecom đã có báo cáo về việc đăng ký bán ra 927.862 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20,46% vốn điều lệ.

Mục đích thực hiện giao dịch là để giảm tỷ lệ cố phiếu nắm giữ. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 10/12/2025 đến ngày 9/1/2026.

Nếu bán ra thành công như đăng ký, ông Tiến sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VTC nào.

VTC Telecom cũng cam kết luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đối với cổ đông và nhà đầu tư.

Về VTC Telecom, doanh nghiệp này là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); hoạt động đa dạng từ thiết kế chế tạo, sản xuất, kinh doanh, tư vấn giải pháp, cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan đến nhiều chủng loại thiết bị sản phẩm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin cho các nhà khai thác lớn tại Việt Nam.



