Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang trước khi cổ phiếu lao dốc

17-12-2025 - 13:31 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang giảm sàn 2 phiên liên tiếp với lượng dư bán lớn, nhiều nhà đầu tư “mắc kẹt”.

Sau phiên giảm sàn với thanh khoản kỷ lục, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục “rơi tự do” phiên 17/12 trong tình trạng “trắng bên mua”. Cổ phiếu này hiện đã về gần đáy thuế quan hồi đầu tháng 4. Tính từ đầu năm, DGC đã giảm hơn 30% thị giá. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng hơn 30.000 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” tại DGC khi lượng dư bán sàn lên đến hơn 13 triệu đơn vị (hơn 3% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) trong khi khớp lệnh cả phiên sáng 17/12 chưa đến 4 triệu đơn vị. Trong bối cảnh đó, nhóm quỹ Dragon Capital có thể “thở phào” khi không còn là cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang từ trước.

Cụ thể vào ngày 11/11, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.

Giao dịch của nhóm quỹ Dragon Capital trên cổ phiếu DGC ngày 11/11

Cổ phiếu DGC giảm mạnh ngay trước khi Hóa chất Đức Giang chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng), tổng số tiền thanh toán dự kiến là 1.140 tỷ đồng. Ngày 25/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày 15/1/2026 thực hiện thanh toán.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang đạt hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2025.

Một trong những dự án lớn hiện nay của Hóa chất Đức Giang là Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Thanh Hóa tổng vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng, được chia làm ba giai đoạn. Các sản phẩm chính gồm xút, HCL, Javel, PAC, Chloramine B, PVC và nhiều hóa chất công nghiệp khác, trong đó có nhóm sản phẩm dẫn xuất từ khí clo lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa qua, Hóa chất Đức Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển Dự án Tổ hợp bô xít - alumin - nhôm, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 58.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

