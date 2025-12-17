Xử phạt hành chính một công ty chứng khoán

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 15/12/2025, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (TC Capital Việt Nam, trụ sở chính: Lô 6, tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Theo đó, TC Capital Việt Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định. Cụ thể, công ty bố trí nhân sự phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm phụ trách bộ phận hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với: báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024; Các cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên (gồm thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu họp) và Biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng thành viên thường niên và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết của các năm 2023, 2024, 2025.

Tổng số tiền phạt đối với TC Capital Việt Nam là 177,5 triệu đồng.

Theo giới thiệu, TC Capital Việt Nam được thành lập năm 2008 theo Giấy phép thành lập và hoạt động của UBCKNN, thực hiện loại hình kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, thời gian gần đây, doanh nghiệp này có nhiều "biến động" về mặt nhân sự.

Theo đó, HĐTV TC Capital Việt Nam đã có quyết định miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phan Hà Thu kể từ ngày 15/12/2025.

Xa hơn nữa, ngày 13/11/2025, doanh nghiệp đã tổ chức họp HĐTV để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV đối với ông Tommy Tan; miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Quốc Hùng kể từ ngày 13/11/2025.

Ở chiều ngược lại, bà Vũ Thanh Vân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của TC Capital Việt Nam từ ngày 13/11/2025.



