Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/12/2025

17-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

S4A Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A : Ngày 24/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 09/01/2026.

HAN Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP : Ngày 24/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm chia cổ tức đợt 1 năm tài chính 2024 bằng tiền, tỷ lệ 2,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thực hiện chi trả vào ngày 29/12/2025.

CLM CTCP Xuất nhập khẩu than – Vinacomin : Ông Nguyễn Thái Hà đăng ký mua 60.000 CP và đã mua 41.917 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 260.718 CP (tỷ lệ 2,37%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là không khớp được lệnh mua. Giao dịch diễn ra từ 26/11/2025 đến 10/12/2025. Ông Nguyễn Thái Hà là chồng của Phó Giám đốc Lê Thị Thu Trang.

SGD Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề : Bà Nguyễn Thị Thu Đông đã mua 4.000.000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 09/12/2025.

CMD CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Ngọc Khánh đăng ký bán 50.000 CP nhằm giảm số lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 18/12/2025 đến 31/12/2025.

SJM Công ty Cổ phần Sông Đà 19 : Ông Nguyễn Viết Lịch đã mua 300.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 552.000 CP (tỷ lệ 11,04%). Giao dịch diễn ra trong ngày 11/12/2025.

BT1 CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương : Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Trà đăng ký mua 10.000 CP nhằm sở hữu cổ phiếu công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 18/12/2025 đến 15/01/2026.

BT1 CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương : Ông Nguyễn Mạnh Cường đăng ký bán 70.000 CP nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 18/12/2025 đến 15/01/2026. Ông Nguyễn Mạnh Cường là cha của Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Trà.

