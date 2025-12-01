Gia đình Chủ tịch bị công ty chứng khoán bán giải chấp lượng cổ phiếu giá trị hàng tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán MB đã báo cáo thông tin kết quả bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng trong ngày 16/12/2025.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã bị MBS bán giải chấp 350 nghìn cổ phiếu DIG

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT và đồng thời cũng là em gái ông Nguyễn Hùng Cường đã bị MBS bán giải chấp 100 nghìn cổ phiếu DIG trong phiên 16/12.

Tạm tính theo thị giá trên sàn, số lượng cổ phiếu mà chị em Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp có giá trị khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Động thái CTCK "call margin" cổ phiếu DIG diễn ra sau khi mã này có quãng giảm mạnh trong khoảng 2 tháng trở lại đây, lao dốc tới 27%. Riêng trong phiên 15/12, DIG giảm kịch sàn xuống mức 17.450 đồng/cp.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp cổ phiếu trong năm nay. Thời điểm cổ phiếu DIG lao dốc vào giữa tháng 4/2025 do cú sốc thuế quan, ông Cường và bà Huyền, thậm chí cả mẹ là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu. Cụ thể, trong 2 đợt giải chấp liên tiếp tháng 4, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng 32 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 5,25% vốn điều lệ tại DIC Corp.

﻿Ở một diễn biến khác, trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mới đây, các cổ đông hiện hữu của DIC Corp đã nộp tiền mua gần 128,2 triệu cổ phiếu trong tổng số 150 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 21,8 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của DIC Corp quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầu tư cá nhân với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/12/2025 đến hết ngày 12/12/2025.