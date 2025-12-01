VN-Index bật tăng sau cú rơi 100 điểm: Chuyên gia chỉ ra tín hiệu quan trọng nhận biết thị trường tạo đáy

Sau chuỗi giảm sâu gần 100 điểm trong vài phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ bật tăng trở lại, giúp VN-Index tạm thời gỡ bỏ một phần áp lực tâm lý vốn đè nặng lên nhà đầu tư thời gian qua. Diễn biến hồi phục này nhanh chóng làm dấy lên kỳ vọng thị trường đã đi vào giai đoạn tạo đáy, mở ra cơ hội giải ngân sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Agriseco diễn biến phục hồi mạnh trong phiên 16/12 chủ yếu mang ý nghĩa giải tỏa áp lực tâm lý cho thị trường sau chuỗi giảm sâu gần 100 điểm trước đó. Nhịp hồi được kích hoạt từ cuối phiên sáng khi áp lực ngắn hạn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạm thời hạ nhiệt, các mã trụ vận động đi ngang với biên độ dao động thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, môi trường vĩ mô ngắn hạn cũng đóng vai trò hỗ trợ tâm lý. Diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá và lãi suất qua đêm liên ngân hàng, cùng với tác động tích cực từ quyết định hạ lãi suất của FED, đã góp phần làm giảm bớt áp lực tâm lý trên thị trường. Ngoài ra, thông tin về việc nhiều dự án lớn dự kiến được khởi công và khánh thành vào ngày 19/12 tới đây cũng giúp cải thiện kỳ vọng trong ngắn hạn.

Định giá nhiều nhóm ngành về vùng hấp dẫn cũng kích hoạt lực cầu bắt đáy. P/E của nhóm cổ phiếu phi tài chính (loại trừ bất động sản) đã giảm xuống mức thấp hơn cả vùng đáy của nhịp điều chỉnh mạnh hồi tháng 4/2025 – thời điểm chịu tác động từ yếu tố thuế quan. Điều này cho thấy một số nhóm ngành và cổ phiếu đã bắt đầu bước vào vùng định giá tương đối hấp dẫn đối với dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.

Tuy vậy, ông Khoa cho rằng nhịp tăng hiện tại vẫn mang tính hồi phục kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào pha đảo chiều bền vững. ﻿Thị trường sẽ cần thêm vài phiên tới để cân bằng trở lại trước khi hình thành một xu hướng mới bền vững hơn.

Phiên phục hồi chỉ mang ý nghĩa tích cực khi giải tỏa tâm lý của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường giảm nhanh. Dòng tiền cũng đã có sự lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở một số nhóm cổ phiếu trụ. Mặc dù vậy, việc đảo chiều xu hướng tăng bền vững cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản và sự lan tỏa đồng đều của dòng tiền trong các nhịp tiếp theo﻿.

Một trong những tín hiệu quan trọng để xác nhận thị trường tạo đáy là sự xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trên diện rộng, sau đó đảo chiều dứt khoát trong phiên , qua đó thúc đẩy quá trình “thay máu” dòng tiền. Diễn biến này thường đi kèm với thanh khoản khớp lệnh gia tăng mạnh, cao hơn khoảng 50% hoặc hơn so với mặt bằng các phiên giao dịch trong cùng giai đoạn.

Về mặt kỹ thuật, cụm ba cây nến hình thành trong giai đoạn từ 12/12 đến16/12 tạo nên mô hình Morning Star tương đối điển hình, hàm ý khả năng đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, do yếu tố thanh khoản chưa có sự bứt phá rõ rệt, chúng tôi đánh giá tín hiệu này mới mang tính gợi ý và chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã thực sự bước vào pha đảo chiều bền vững.

Hiện tại, VN-Index đã giảm 6,4% so với đỉnh, P/E đạt mức 14,76 lần và P/B 2,04 lần, cao hơn nhẹ so với mức trung bình 5 năm. Theo đánh giá của chuyên gia Agriseco, xét trên bình diện chung, thị trường chưa thực sự bước vào vùng định giá “rẻ”. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh vừa qua đã tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Trong bối cảnh giai đoạn cuối năm thường đi kèm với tâm lý thận trọng và mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn duy trì ở mức thấp, các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 tiếp tục là điểm đến phù hợp cho chiến lược giải ngân từng phần. Nhóm Ngân hàng được đánh giá có mức định giá hấp dẫn khi P/B hiện tại đã giảm xuống dưới trung bình 5 năm, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng và chất lượng tài sản cải thiện.

Bên cạnh đó, với kế hoạch chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1,12 triệu tỷ đồng, nhóm Xây dựng và Vật liệu xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi nhờ khối lượng công việc lớn. Một số doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực Bất động sản và Bán lẻ cũng đang dần xuất hiện cơ hội đầu tư khi định giá trở nên hợp lý hơn so với tiềm năng tăng trưởng trong năm tới.

Ngược lại, đối với các cổ phiếu đã tăng nóng trong giai đoạn trước và phụ thuộc nhiều vào diễn biến dòng tiền ngắn hạn, ông Khoa khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, ưu tiên theo dõi quá trình tích lũy của cổ phiếu cũng như diễn biến lợi nhuận của doanh nghiệp trong các quý tiếp theo trước khi đưa ra quyết định giải ngân.