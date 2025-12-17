MBS tăng vốn vượt mốc 10.000 tỷ - đón “cú hích” giao dịch cuối năm!

Với quy mô vốn mới vượt 10.000 tỷ đồng, MBS chính thức gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có nền tảng vốn mạnh nhất thị trường (bên cạnh những CTCK lớn khác như: SSI, TCBS, VNDirect, VPBS…) Việc tăng vốn giúp MBS gia tăng đáng kể dư địa cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời tạo điều kiện mở rộng các mảng dịch vụ cốt lõi như môi giới, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh MBS duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu của MBS tăng 44% so với cùng kỳ, trong khi chi phí được kiểm soát tốt với mức tăng 32%. Riêng quý III/2025, lợi nhuận đạt 418 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 1.030 tỷ đồng, đưa MBS lần đầu tiên gia nhập "câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ" của ngành chứng khoán. Tổng tài sản đến cuối quý III/2025 vượt 30.500 tỷ đồng, ROE đạt 15,8%, thuộc nhóm CTCK có hiệu quả hoạt động cao.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, MBS tiếp tục cải thiện vị thế thị phần khi nằm trong Top 6 thị phần HOSE quý III/2025 với mức 5,61%. Nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Tập đoàn MB giúp MBS tối ưu chi phí vốn, nâng cao chuẩn quản trị rủi ro và đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ, sẵn sàng đón làn sóng giao dịch sôi động cuối năm.

Thực tế cho thấy, cuối năm luôn là giai đoạn đặc biệt của thị trường khi nhu cầu chốt lời, tái cơ cấu danh mục và chuẩn bị dòng tiền đón Tết gia tăng mạnh. Nhà đầu tư thường chủ động chốt lợi nhuận ở các mã đã tăng tốt, dịch chuyển sang cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý IV hoặc kế hoạch năm mới, đồng thời tận dụng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để tối ưu danh mục.

Trong bối cảnh đó, MBS đang triển khai chương trình quay thưởng "Giao dịch bứt phá – Rinh VF3", tạo thêm giá trị cho nhà đầu tư khi giao dịch. Theo cơ chế chương trình, với mỗi 10 triệu đồng giá trị giao dịch, khách hàng được tặng 1 mã quay thưởng. Nhà đầu tư vẫn giao dịch theo kế hoạch chốt lời – tái cơ cấu thông thường, nhưng đồng thời có thêm cơ hội tích lũy mã quay để tham gia săn các phần thưởng giá trị.

Chương trình đang ghi nhận mức độ quan tâm cao khi tổng số mã quay đã vượt hơn 5 triệu, phản ánh sự sôi động của giao dịch trong giai đoạn nước rút cuối năm. Việc kết hợp giữa nền tảng vốn mạnh và các chương trình gia tăng trải nghiệm khách hàng được xem là "cú hích" kép, vừa hỗ trợ thanh khoản thị trường, vừa giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả giao dịch.

Với vốn điều lệ vượt mốc 10.000 tỷ đồng, MBS cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, mở rộng dư địa kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối với nhà đầu tư chủ động, đây không chỉ là thời điểm "đóng sổ", mà còn là lúc để tăng tốc, nắm những cơ hội mà phần lớn thị trường dễ bỏ lỡ. Cuối năm là thời điểm thị trường luôn ẩn chứa những chuyển động bất ngờ. Và đôi khi, một giao dịch hợp lý vào đúng thời điểm không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn mở ra những giá trị vượt ngoài kỳ vọng. Nhà đầu tư có thể kiểm tra mã quay ngay trên ứng dụng MBS để sẵn sàng cho chặng cuối cùng của chương trình.