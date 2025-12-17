Nợ bảo hiểm kéo dài, Xây dựng Hòa Bình kinh doanh ra sao?

Báo lãi đột biến vẫn nợ bảo hiểm kéo dài

Trong danh sách đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng tính mới được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM công bố, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC, sàn UPCoM) tiếp tục có tên.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/205, Xây dựng Hòa Bình có 961 tháng chưa đóng bảo hiểm cho người lao động với số tiền 56,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm kéo dài khi vừa báo lãi đột biến trong quý III/2025 ở mức 188 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 12,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Cụ thể, HBC mang về doanh thu thuần hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Công ty cho biết khoản tăng chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng của công ty mẹ, trong khi đó, doanh thu từ các hoạt động khác (cho thuê đất, bán hàng hóa, bất động sản,…) tại công ty thành viên lại đi lùi.

Cùng với đó, doanh thu tài chính đột biến gần 230 tỷ đồng, nhờ ghi nhận gần 228 tỷ đồng lãi chậm thanh toán theo phán quyết của tòa. Cũng nhờ phán quyết của tòa, Công ty mang về gần 31 tỷ đồng lợi nhuận khác từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Ở chiều ngược lại, HBC phải chi 15 tỷ đồng chi phí quản lý trong kỳ này, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 52 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng lần lượt tăng 36% và 39%, lên 98 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Dù báo lãi tăng vọt trong quý III/2025 nhưng do chịu ảnh hưởng từ kết quả khiêm tốn trong nửa đầu năm nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm chỉ đạt gần 240 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần trong kỳ 2.759 tỷ đồng, cũng giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 360 tỷ đồng. Với kết quả trên HBC đã hoàn thành 66% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình ở mức 15.908 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 10.228 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Công ty phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 742 tỷ đồng từ các dự án bất động sản. Lượng tiền mặt nắm giữ ngắn hạn cũng tăng 13%, lên 319 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng nhẹ 2% lên mức 13.945 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tăng 23%, đạt 2.804 tỷ đồng.

Vay nợ tài chính ngắn hạn giảm khoảng 300 tỷ đồng về mức 3.521 tỷ đồng, hầu hết là vay ngân hàng. Vay nợ dài hạn giảm còn 490 tỷ đồng đã bao gồm 376 tỷ đồng dư nợ trái phiếu do MSB chi nhánh TP.HCM làm trái chủ.

Theo công bố mới đây từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Xây dựng Hòa Bình chậm thanh toán tiền gốc trái phiếu.

Theo kế hoạch ngày 31/10/2025, Xây dựng Hòa Bình phải thực hiện thanh toán 12,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã HBCH2225002. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên. Đồng thời, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HBCH2225002 có tổng giá trị phát hành 94,6 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/10/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 31/10/2025. Trái chủ là Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VBSE).

Trước đó, Xây dựng Hòa Bình đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Gần đây nhất, ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 11,7 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 12,4 tỷ đồng như hiện tại.

Liên tiếp thắng kiện, thu hồi được hàng trăm tỷ đồng

Trong vài tháng trở lại, Xây dựng Hòa Bình còn gây chú ý khi liên tiếp thắng kiện và thu hồi được hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 29/09/2025, HBC cho biết đã nhận được bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty và CTCP Tập đoàn TMS.

Theo đó, Hội đồng xét xử buộc TMS phải thanh toán cho HBC gần 154 tỷ đồng. Khoản này bao gồm hơn 100 tỷ đồng giá trị thi công còn thiếu, 8 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hợp đồng và hơn 45 tỷ đồng tiền lãi chậm trả. Ngoài ra, TMS phải gánh thêm án phí và hoàn trả chi phí tố tụng cho HBC.

Đây là kết quả vụ tranh chấp liên quan đến 2 hợp đồng thi công xây dựng dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach - tổ hợp khách sạn 5 sao cao nhất Quy Nhơn (Bình Định cũ). Hai hợp đồng được HBC và TMS ký kết vào tháng 5/2018 và tháng 8/2019. Tòa án bác toàn bộ kháng cáo của TMS, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm trước đó.

Trước đó hơn 1 tháng, Xây dựng Hòa Bình cũng thông báo thắng kiện đối với một doanh nghiệp khác.