Novaland sẽ phát hành 163,6 triệu cổ phiếu hoán đổi khoản nợ của 2 doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 8/2025.



Theo đó, Novaland sẽ phát hành 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu, tương đương cứ 15.746,667 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ bị xóa bỏ đồng thời chủ nợ trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến quý IV/2025 - quý I/2026.

Novaland công bố 2 chủ nợ được hoán đổi thành cổ phiếu lần này. Thứ nhất là Công ty cổ phần NovaGroup dự kiến nhận 156,56 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465,3 tỷ đồng. Sau phát hành, NovaGroup dự kiến nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là Công ty cổ phần Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111,7 tỷ đồng. Sau phát hành, Diamond Propertie dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn NVL.

Đáng nói cả hai đều đang là cổ đôngcủa NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Nguồn: NVL

So với phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025. Novaland giảm số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ từ 168 triệu cổ phiếu xuống còn 163,6 triệu cổ phiếu.

Đồng thời số lượng chủ nợ cũng giảm từ 3 xuống còn 2 chủ nợ khi khoản nợ gần 7 tỷ đồng với bà Hoàng Thu Châu không nằm trong danh sách hoán đổi lần này.

Trong diễn biến liên quan, 12/12/2025 Novaland thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Novaland chưa công bố danh tính bên cho vay.

Hà Ly